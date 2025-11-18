Ako imate ovakve konzerve u kući, bolje je da ih bacite: Riskirate opaku bolest koja može biti smrtonosna

Liječnici upozoravaju na opasnost od konzumiranja hrane iz oštećenih limenki, upozoravajući da takva praksa može biti smrtonosna u ekstremnim slučajevima. Dr. Ashley Ennedy, stručnjakinja za okolišnu medicinu, izdaje ozbiljno upozorenje na ovu temu, napominjući da i mala oštećenja na limenci mogu predstavljati ozbiljan zdravstveni rizik, prenosi Express. U svom videu na TikToku, dr. Ennedy objašnjava kako oštećene limenke mogu omogućiti rast bakterije Clostridium botulinum, koja stvara toksin poznat kao botulinum toksin.

Prema dr. Ennedy, čak i mala količina ovog toksina može uzrokovati botulizam, rijedak, ali potencijalno fatalan oblik trovanja hranom koji pogađa živčani sustav. Simptomi botulizma uključuju spuštanje kapaka, dvostruki ili zamagljeni vid, suhu usta, zamagljen govor, teškoće pri gutanju, poteškoće u disanju, slabost ili paralizu ruku i nogu, kao i mučninu i povraćanje. Problem je što se ti simptomi ne mogu prepoznati na prvi pogled jer hrana iz oštećene limenke izgleda i miriše potpuno normalno.

Dr. Ennedy naglašava da je najvažnija preventivna mjera – izbjegavati konzumaciju hrane iz limenki koje su udubljene, natečene ili imaju oštećenja na rubovima ili poklopcu. Ako primijetite takvu limenku, jednostavno je bacite, jer rizik nije vrijedan zdravstvene opasnosti.

Reakcije na ovu temu bile su brojne, a neki korisnici TikToka izrazili su zabrinutost zbog oštećenih limenki koje često završe u donacijama. Dr. Ennedy je odgovorila, napominjući da mnoge donacijske organizacije provjeravaju stanje limenki, ali uvijek je dobro obratiti pozornost na to što doniramo.

NHS također podupire ovaj savjet, ističući da je rizik od botulizma u Velikoj Britaniji nizak zahvaljujući visokim standardima higijene hrane, no povećava se ako sami konzervirate hranu. NHS upozorava da se izbjegava konzumacija hrane iz natečenih ili oštećenih limenki, kao i pokvarene hrane koja nije bila pohranjena na ispravnoj temperaturi ili je prošla rok trajanja.