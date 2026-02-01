Instalirajte ih čim dobijete novi uređaj: Ovih pet aplikacija bi svatko trebao imati na mobitelu

Appleov App Store ima ogroman broj aplikacija u različitim kategorijama i različite kvalitete, no neke se doista ističu kao najbolje od najboljih. U nastavku je detaljno opisano pet takvih aplikacija koje se koriste gotovo svakodnevno i bez kojih bi život bio znatno kompliciraniji, bilo da se radi o točno tim aplikacijama ili nekim sličnim alternativama. Iako ovo nije potpuni popis favorita i svatko može imati svoje preferencije, s bilo kojom od ovih aplikacija ne možete pogriješiti jer su među najboljima u svojim kategorijama i izuzetno su korisne, piše TechRadar.

Dobra aplikacija za vremensku prognozu ključna je ako ikada izlazite iz kuće, a AccuWeather je upravo to, vrlo dobra aplikacija za vremensku prognozu. Njegova glavna značajka je pružanje hiperlokalnih prognoza, što znači da ćete imati jasniju sliku o vremenu na vašoj točnoj lokaciji, a ne samo u širem području. Ove prognoze pruža s impresivnom točnošću, posebno kada je riječ o kiši, predviđajući u minutu kada će početi i prestati padati. No, AccuWeather ima i sve standardne značajke aplikacija za vremensku prognozu, uključujući dugoročne prognoze do devedeset dana unaprijed, te sve vrste metrika poput temperature, stvarnog osjećaja topline, brzine vjetra, vlažnosti, UV indeksa, kvalitete zraka i još mnogo toga.

Upravitelj lozinki postao je gotovo neophodan alat u današnje vrijeme jer omogućuje siguran i praktičan način za stvaranje, pohranu i upravljanje različitim lozinkama. Također pomaže u osiguravanju dobrih praksi kibernetičke sigurnosti, poput izbjegavanja ponovnog korištenja istih lozinki. Iako iPhone sada ima ugrađeni upravitelj lozinki, preporuka je ipak koristiti alternativu, a posebno se ističe 1Password. Kao i većina Appleovih rješenja, i njihov upravitelj lozinki najbolje radi na Appleovim operativnim sustavima i preglednicima. Dakle, ako koristite i Windows, Android ili Linux uređaje, ili preferirate preglednik koji nije Safari, iako i dalje možete pristupiti Appleovim lozinkama, vjerojatno ćete imati ugodnije iskustvo s neovisnim upraviteljem lozinki.

Osim veće kompatibilnosti, rješenja trećih strana često su bogatija značajkama, a 1Password je svakako prepun korisnih opcija, kako navodi i TechRadar u svom izboru. To uključuje automatsko generiranje lozinki s parametrima koje možete postaviti, poput duljine i toga je li pamtljiva, automatsko popunjavanje na brojnim platformama, podršku za pristupne ključeve (passkeys), siguran odjeljak za bilješke, jednostavne i sigurne alate za dijeljenje i još mnogo toga. Neke od ovih značajki pronaći ćete i u Appleovoj aplikaciji, ali ne sve.

Dobra aplikacija za bilješke ključna je za organizaciju života i pamćenje svega što bi moglo zatrebati, a iako postoje brojne alternative, Evernote je aplikacija kojoj se mnogi uvijek vraćaju. Ova aplikacija sinkronizira se na svim uređajima i platformama, tako da niste ograničeni na Appleov hardver, a možete je koristiti za stvaranje bilješki, zadataka, popisa obaveza, skiciranje, prilaganje datoteka, snimanje zvuka i sortiranje svega u bilježnice. Također možete lako pretraživati određene bilješke ili sadržaj unutar njih, a postoje i alati temeljeni na umjetnoj inteligenciji, uključujući transkripciju zvuka ili rukopisa u tekst. Ipak, vrijedi napomenuti da ako je želite koristiti na više od jednog uređaja ili stvoriti više od pedeset bilješki, morat ćete platiti pretplatu, no za mnoge je to isplativa investicija.

Vjerojatno vam Google Maps ne treba objašnjavati, jer iako je Apple Maps danas puno bolji nego što je bio pri lansiranju, Googleova alternativa i dalje ostaje prvi izbor za mnoge. To je usluga na koju se oslanjaju svaki put kad putuju negdje nepoznato. Vjerojatno je najpopularnija aplikacija za mapiranje na planetu, i to s dobrim razlogom, jer je općenito točna i pouzdana te ima sve alate, informacije i značajke koje će vam vjerojatno zatrebati. To uključuje način prikaza Street View kako biste vidjeli kako mjesta zapravo izgledaju, navigacijske alate za vožnju, bicikliranje, hodanje i javni prijevoz, detalje i recenzije za milijune tvrtki, izvanmrežne karte, mogućnost spremanja mjesta i izrade prilagođenih popisa te korisne stvari poput opcija za rute s učinkovitom potrošnjom goriva i automatskog preusmjeravanja na temelju informacija o prometu u stvarnom vremenu.

Dok su gore navedene aplikacije važne za gotovo svakoga, ova je možda malo više specijalizirana, ali za ljubitelje filmova i serija ona je neophodna. JustWatch vam omogućuje da pretražite određeni film ili seriju, a zatim će vam reći na kojim je platformama, ako uopće jest, dostupan u vašoj zemlji. Također ima pregled novih izdanja, obavještavajući vas o novostima na svim platformama koje pratite. Osim toga, ako nešto dodate na svoj popis za gledanje, dobit ćete obavijest kada se taj sadržaj pojavi na streaming servisu kojem imate pristup. Ako ste lovac na popuste, možete vidjeti kada je serijama i filmovima koje biste inače morali unajmiti ili kupiti pala cijena. Dakle, ako ste gladni TV serija i filmova, JustWatch je esencijalna aplikacija, ali čak i ako niste, može biti brz i praktičan način za pretraživanje određenog sadržaja kad vas uhvati inspiracija.