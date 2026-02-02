Kardinalna greška koju mnogi rade sa smrznutom ribom: Krivi potez može dovesti do razvoja opake bakterije

Mnogi danas biraju smrznuti losos kao jeftiniju alternativu svježem, jer se smatra da smanjeni troškovi prijevoza čine ovu opciju povoljnijom. Iako je dugoročno mišljenje da smrznuta hrana nije nutricionistički jednako dobra kao svježa, stručnjaci se slažu da je ovo uvjerenje netočno jer se smrznuta hrana obično zamrzava u trenutku kada je najkvalitetnija. Međutim, postoji važna stvar na koju treba obratiti pažnju, a to je kako pravilno odmrznuti smrznute filete lososa kako bi se spriječile eventualne zdravstvene opasnosti, piše Mirror.

Nedavno je na Redditu postavljeno pitanje zašto se smrznuta riba ne smije odmrzavati u njihovoj originalnoj ambalaži. Odgovor koji je uslijedio iznenadio je mnoge. Naime, ako se riba odmrzava dok je još uvijek u vakuumiranom pakiranju, to može dovesti do stvaranja botulizma, smrtonosne bolesti koja nastaje uslijed rasta bakterije Clostridium botulinum, koja se širi u okruženju s niskim udjelom kisika. Ta bakterija može proizvesti toksine koji uzrokuju slabost mišića, počevši od lica, očiju i grla, a može dovesti i do problema s disanjem.

Zato je ključno pridržavati se pravila odmrzavanja. Prvi korak je ukloniti svaku ambalažu sa smrznutog fileta i staviti ga u hladnjak, gdje bi se trebalo odmrzavati 12 do 24 sata.

Ako niste u mogućnosti odmrzavati tako dugo, možete koristiti brži način i staviti ribu u hladnu vodu na 30 do 60 minuta, mijenjajući vodu usred tog vremena. Nikada nemojte koristiti toplu vodu, jer to može ubrzati rast bakterija i pokvariti teksturu ribe. Ova pravila važna su ne samo za sigurnost, već i za očuvanje kvalitete hrane, kako bi riba ostala svježa i ukusna, bez neželjenih rizika po zdravlje