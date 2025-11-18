Naši Portali
MNOGIMA ĆE KORISTITI

ChatGPT uskoro dobiva novu opciju

Ograničenja u broju odgovora primjenjuju se samo kada ChatGPT odgovara, dok korisnici mogu slobodno komunicirati međusobno

OpenAI je započeo testiranje grupnih chatova u ChatGPT-u, omogućujući korisnicima da u razgovorima sa prijateljima, obitelji ili kolegama, uparuju svoje rasprave s odgovorima ChatGPT bota, piše Bajtbox. Za početak grupnog chata, korisnici trebaju kliknuti ikonu ljudi u gornjem desnom kutu razgovora, pozvati članove i, kada prihvate poziv, kopija chat-a se kreira kao novi grupni chat, čime originalni chat ostaje nepromijenjen. Do 20 osoba može biti pozvano izravnim dijeljenjem linka, a svaki član može dalje dijeliti link s drugim osobama.

Prilikom pridruživanja ili kreiranja grupnog chata, korisnici mogu postaviti svoje ime, korisničko ime i profilnu sliku. Grupni chatovi bit će dostupni preko bočne trake, gdje članovi mogu vidjeti tko je prisutan, napustiti chat ili ukloniti članove, osim tvorca grupe.

Za odgovore u grupnim chatovima, koristi se ChatGPT 5.1 Auto, koji odabire najbolji model za odgovor na temelju upita i dostupnih modela korisnika. Ograničenja u broju odgovora primjenjuju se samo kada ChatGPT odgovara, dok korisnici mogu slobodno komunicirati međusobno.

ChatGPT je obučavan za nova socijalna ponašanja za grupne chatove, pa bot sada prati razgovor i odlučuje kada će odgovoriti, a kada će ostati nijem, u skladu s kontekstom. Ako korisnici žele odgovor, mogu direktno spomenuti bota. Osim toga, bot sada može koristiti emojije i referirati se na profilne fotografije članova, a moguće je i postaviti prilagođena uputstva za način odgovaranja u svakom grupnom chatu.

OpenAI također napominje da personalna memorija ChatGPT-a nije korištena u grupnim chatovima, a bot ne stvara nove memorije iz tih razgovora. U budućnosti, tvrtka planira omogućiti korisnicima veću kontrolu nad korištenjem memorije u grupama. Ako u chatovima sudjeluju mlađi od 18 godina, bot automatski smanjuje izloženost osjetljivom sadržaju za sve članove grupe.

Grupni chatovi trenutno su dostupni na webu i mobilnim uređajima za korisnike svih planova (Free, Go, Plus, Pro) u Japanu, Tajvanu, Novom Zelandu i Južnoj Koreji, s planom proširenja u druge regije temeljenom na povratnim informacijama korisnika.

