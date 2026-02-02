Znate li da vas ova navika u prometu može stajati 130 eura? Zagrepčanin je za 10 sekundi nepažnje morao platiti kaznu

Pametni telefoni postali su neizostavan dio svakodnevice, do te mjere da je bez njih gotovo nemoguće funkcionirati - od plaćanja parkinga i naručivanja hrane do komunikacije s institucijama i poslodavcima. No, upravo ta stalna potreba da budemo „online“ dovodi vozače u paradoksalnu situaciju: iako nas sustav potiče na stalnu dostupnost, zakon vrlo strogo kažnjava korištenje mobitela u prometu, čak i onda kada se vozilo ne kreće.

Kako piše HAK Revija, Zakon o sigurnosti prometa na cestama izričito propisuje da vozač za vrijeme vožnje ne smije koristiti mobitel ili druge uređaje na način koji umanjuje mogućnost reagiranja i sigurnog upravljanja vozilom. Iznimka postoji samo ako se mobitel koristi bez upotrebe ruku, primjerice putem hands-free sustava. Unatoč tome, u praksi mnogi vozači vjeruju da se zabrana odnosi isključivo na situacije kada se vozilo stvarno kreće.

Upravo tu nastaje česta zabluda. Stajanje u koloni, čekanje na semaforu ili zastoj u prometu ne smatra se „izlaskom iz vožnje“. Dok god se vozilo nalazi na prometnici i sudjeluje u prometu, čak i ako stoji nepomično, vozač se i dalje smatra sudionikom u prometu. Drugim riječima, posezanje za mobitelom dok stojite u koloni jednako je kažnjivo kao i tijekom kretanja.

Takav stav potvrdio je i Općinski prekršajni sud u Zagrebu u presudi Pp-1541/2023. U tom slučaju vozač je kažnjen jer se javio na telefonski poziv dok je stajao u koloni vozila. Iako je tvrdio da se nije kretao i da je razgovor trajao svega desetak sekundi, sud je zaključio da se vozilo i dalje nalazilo u prometu te da je korištenje mobitela predstavljalo prekršaj. Sud je jasno naveo da je vozilo „izvan vožnje“ samo ono koje ni na koji način ne sudjeluje u prometu i više se ne kreće snagom motora.

Kazna za ovakav prekršaj iznosi 130 eura, a sudska praksa pokazuje da izgovori o kratkom razgovoru ili stajanju u koloni ne prolaze. Poruka je jasna: subjektivni osjećaj da „ne vozimo“ ne mijenja pravnu činjenicu da i dalje sudjelujemo u prometu.

U konačnici, korištenje mobitela za volanom, pa i dok stojimo, ne nosi samo financijski rizik, nego i sigurnosni. Trenutak nepažnje dovoljan je da se promet pokrene, a reakcija zakasni. Upravo zato, stručnjaci i sudovi poručuju isto: dok ste za volanom, mobitel ne bi smio biti u vašim rukama, bez obzira na to krećete li se ili stojite u koloni.