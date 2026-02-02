Naši Portali
NIJE BAŠ BEZAZLENO

Znate li da vas ova navika u prometu može stajati 130 eura? Zagrepčanin je za 10 sekundi nepažnje morao platiti kaznu

Auto, vožnja, vozač
pixabay
VL
Autor
Večernji.hr
02.02.2026.
u 11:00

Trenutak nepažnje dovoljan je da se promet pokrene, a reakcija zakasni. Riječ je ne samo o financijskom, veći i o sigurnosnom riziku

Pametni telefoni postali su neizostavan dio svakodnevice, do te mjere da je bez njih gotovo nemoguće funkcionirati - od plaćanja parkinga i naručivanja hrane do komunikacije s institucijama i poslodavcima. No, upravo ta stalna potreba da budemo „online“ dovodi vozače u paradoksalnu situaciju: iako nas sustav potiče na stalnu dostupnost, zakon vrlo strogo kažnjava korištenje mobitela u prometu, čak i onda kada se vozilo ne kreće.

Kako piše HAK Revija, Zakon o sigurnosti prometa na cestama izričito propisuje da vozač za vrijeme vožnje ne smije koristiti mobitel ili druge uređaje na način koji umanjuje mogućnost reagiranja i sigurnog upravljanja vozilom. Iznimka postoji samo ako se mobitel koristi bez upotrebe ruku, primjerice putem hands-free sustava. Unatoč tome, u praksi mnogi vozači vjeruju da se zabrana odnosi isključivo na situacije kada se vozilo stvarno kreće.

Upravo tu nastaje česta zabluda. Stajanje u koloni, čekanje na semaforu ili zastoj u prometu ne smatra se „izlaskom iz vožnje“. Dok god se vozilo nalazi na prometnici i sudjeluje u prometu, čak i ako stoji nepomično, vozač se i dalje smatra sudionikom u prometu. Drugim riječima, posezanje za mobitelom dok stojite u koloni jednako je kažnjivo kao i tijekom kretanja.

Takav stav potvrdio je i Općinski prekršajni sud u Zagrebu u presudi Pp-1541/2023. U tom slučaju vozač je kažnjen jer se javio na telefonski poziv dok je stajao u koloni vozila. Iako je tvrdio da se nije kretao i da je razgovor trajao svega desetak sekundi, sud je zaključio da se vozilo i dalje nalazilo u prometu te da je korištenje mobitela predstavljalo prekršaj. Sud je jasno naveo da je vozilo „izvan vožnje“ samo ono koje ni na koji način ne sudjeluje u prometu i više se ne kreće snagom motora.

Kazna za ovakav prekršaj iznosi 130 eura, a sudska praksa pokazuje da izgovori o kratkom razgovoru ili stajanju u koloni ne prolaze. Poruka je jasna: subjektivni osjećaj da „ne vozimo“ ne mijenja pravnu činjenicu da i dalje sudjelujemo u prometu.

U konačnici, korištenje mobitela za volanom, pa i dok stojimo, ne nosi samo financijski rizik, nego i sigurnosni. Trenutak nepažnje dovoljan je da se promet pokrene, a reakcija zakasni. Upravo zato, stručnjaci i sudovi poručuju isto: dok ste za volanom, mobitel ne bi smio biti u vašim rukama, bez obzira na to krećete li se ili stojite u koloni.


