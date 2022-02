Tržište pokazuje znakove zdravog rasta: Građani kupili 40% novih vozila

Nema oporavka tržišta bez većeg udjela privatnih kupaca u ukupnom broju novoregistriranih automobila. Dobro je to poznata činjenica koju smo dosad uglavnom upotrebljavali kao objašnjenje zašto statistika koja pokazuje rast broja prodanih novih automobila ne znači i pravi oporavak tržišta. Jer je udio privatnih kupaca bio mizeran. Većinom su vozni park obnavljale državne institucije i tvrtke te rent-a-car kompanije, a njihovi su auti potom kao mlađi polovnjaci završavali u zemljama bogatijima od naše. Nama su ostajali sve stariji automobili koje smo mahom unosili iz tih istih bogatijih država u koje su išli "naši" auti stari do godinu dana.

Raste i flotna prodaja

No detaljniji podaci za 2021. pokazuju drukčiju sliku. Od ukupno novoregistriranih 45.289 – prema podacima Promocije plus – privatni su kupci lani kupili 18.155 novih automobila. Taj udio od 40,9 posto već upućuje na zdravo tržište. To još više dobiva na težini pogledamo li i godinu prije, 2020., kad su od ukupno 36.084 nova automobila njih 15.859 kupili privatni kupci. Pandemija koronavirusa svugdje je, pa tako i u Hrvatskoj, tada urušila mnoge industrijske grane.

Registracije novih automobila u 2020. godini smanjile su se za 46,5%, uz strmoglav pad od 87,4% u travnju, kad su i saloni automobila bili zatvoreni. Ukupno su u cijeloj godini prodana samo 36.084 nova automobila, njih 15.859 ili 43,94 posto, privatnim kupcima. Te je godine bilo jasno zašto je u tom malom broju novih automobila veći udio onih koji su otišli u privatne garaže. Tvrtke nisu radile ili su radile s osjetno smanjenim kapacitetima pa nisu ni obnavljale vozni park, a državni je novac odlazio na puko preživljavanje i borbu protiv korone. Lani su tvrtke radile, rent-a-car je pred turističku sezonu obnavljao flote. To objašnjava ukupan rast tržišta. Ipak, s udjelom nešto većim od 40 posto zadržali su se i privatni kupci, što se godinama nije dogodilo. Od 2015. godine, kada je u Hrvatskoj bilo 30,9 posto privatnih osoba među kupcima novih automobila, taj se omjer do 2020. stalno smanjivao. U 2018. bilo ih je 25,4%, a u 2019. godini pao je na samo 24,1%, što znači da ni svaki četvrti registrirani novi osobni automobil nisu kupili građani. Nastavi li se uzlazni trend među privatnim kupcima i ove godine, definitivno ćemo moći reći da (opet) gradimo zdravo tržište. Izgleda za to ima, jer mnogi su uvoznici novih automobila najavili zaokret u poslovanju te će se više okrenuti privatnim kupcima, koji će s autima nastaviti dolaziti u servise, a manje flotnoj prodaji jer ti automobili ionako ubrzo odlaze iz Hrvatske, ne ostaju nam ni na cestama ni u servisnoj mreži. Po optimističnim bi procjenama ove godine tržište moglo "težiti" 55.000 novih automobila, a svakako se očekuje da će biti na razini od barem 47.000 automobila.

U siječnju ove godine u Hrvatskoj je novoregistriran 2971 osobni automobil, nešto više od 2915 iz lanjskog siječnja. Na prvo je mjesto izbila Škoda s 365 prodanih automobila, ispred Volkswagena (347) – koji je već 11 godina najprodavanija marka na našem tržištu – i Kije (224). U prvih pet marki još su Dacia i Hyundai. Od premium proizvođača vrhu je najbliži Mercedes, koji je sa 113 prodanih primjeraka na 10. mjestu. Najprodavaniji modeli u siječnju su bili Škoda Octavia, Dacia Duster i VW T-Roc.

Gotovo svaki drugi na leasing

Prošle je godine najviše privatnih kupaca kupilo neki od automobila marke Kia – njih 2270. Slijedi Dacia s 1801 automobilom, pa Volkswagen s 1620, Suzuki s 1487, Škoda s 1300 automobila prodanih privatnim kupcima. Od konkretnih modela privatni su kupci lani kupili najviše Dacia – 909 Sandera i 832 Dustera. Na trećem je mjestu Kia Stonic, za kojom je posegnulo 666 građana. Slijede Suzuki Vitara (595), Volkswagen T-Cross (505), Kia Ceed (437), Toyota Yaris (424), Renault Twingo (406), Škoda Kamiq (402). Dakle, privatni kupci mahom su kupovali povoljnije automobile.

Ukupno je 5435 privatnih kupaca lani kupilo novi automobil na leasing, dok ih se preostalih 12.720 odlučilo za neki drugi oblik financiranja (gotovina, kredit…). Gledamo li sve novoregistrirane automobile – i privatnih kupaca i one koje su kupile tvrtke i državne institucije – na leasing je kupljeno 47,2% novih osobnih automobila.