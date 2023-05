Tesla Model Y je najprodavaniji automobil na svijetu u prvom kvartalu 2023.

Velika vijest za automobilsku industriju. Podaci tvrtke Jato Dynamics s tržišta diljem svijeta pokazuju da je Tesla Model Y bio najprodavaniji automobil na svijetu u prvom kvartalu ove godine.

Još u kolovozu 2022., izvršni direktor Tesle Elon Musk najavio je tijekom godišnje skupštine dioničara da će Model Y postati najprodavanije novo vozilo na svijetu 2023. Iako je marka vrlo brzo rasla, u to se vrijeme smatralo optimističnim ciljem, s obzirom na visoku prosječnu cijenu ovog SUV-a srednje veličine.

BREAKING: For the first time ever, the @Tesla Model Y was the best-selling car in the world in Q1 (2023), according to JATO data for 53 markets worldwide.



This would be the first EV to ever achieve this feat.



Source: https://t.co/BVhDIztMHI pic.twitter.com/DRkfyHjul4