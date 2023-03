Vozač Tesle ispričao neugodno iskustvo s taksistom: 'Udario mi je auto, morao sam zvati policiju'

Društvenim mrežama krenula se širiti incident kojeg je danas navodno izazvao vozač taksija u Zagrebu. Naime, vozač Tesle odlučio je podijeliti svoje neugodno iskustvo s taksistom koji ga je, nakon verbalne prepirke, i udario svojim automobilom.

Vozač Tesle ispričao je kako je sve krenulo kada mu je ''iz čistog mira'' taksist presjekao put. ''Izletile su me sve stvari sa sica zbog kočenja, stao sam uz njega i pitao ga zašto to radi, a njegov odgovor je bio: ''Zato što mi se voziš na guzici''. Ne znam u kojem svemiru s obzirom da je svatko imao svoju traku'', počeo je priču vozač Tesle.

Nadalje je priča tekla tako da je taksist počeo usporavati, a kada ga je vozač Tesle počeo prestizati, taksist mu je ponovno počeo presjecati traku, no nije se zaustavio na tome - taksist je čak i navodno krenuo pljuvati po njegovom automobilu i izguravati ga s ceste. ''Dvije ulice dalje stao sam sa strane, otvorio prozor i upitao ga je li svjestan da Tesla ima kamere, da je sve snimljeno i da upravo zove policiju. On mi odgovori ''Da, da''. Ja krenem, on krene odmah iza mene i udari mi u zadnji dio automobila. Ja izađem i pitam ga čemu to? On mi odgovori: ''Ti si mi presjekao traku''. Sad, tko je tu lud, zašto mladog balavog isfrustriranog taksista toliko smetaju Tesle da je pet puta rekao: 'Vi vozači Tesle vozite se kao kraljevi'', tvrdi dalje vozač Tesle.

Nakon toga, tvrdi dalje vozač, pozvana je policija. Taksist se navodno krenuo opravdavati pričom da se vozač Tesle vozio tik iza njega i da mu je presjekao traku. ''Ja sam policajcima pokazao snimku i rekao: ''Vi sami zaključite, nemam što govoriti, čovjek je lud, isfrustriran, sve se vidi''. Policajcu su rekli da je sve čisto i da je on kriv'', zaključio je vozač Tesle.

O ovoj priči kontaktirali smo i zagrebačku policiju koja nam nije mogla potvrditi ovu priču zbog nedostatka informacija, no poručili su kako su u posljednja dva dana zabilježeni tek prometni prekršaji, no ne i narušavanje javnog reda i mira, odnosno prepirke između vozača.

