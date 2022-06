Njemački autoklub savjetuje: Nikako nemojte točiti gorivo u jutarnjim satima. Evo zašto

Vozači ni u kojem slučaju ne bi trebali točiti gorivo u jutarnjim satima, već se preporuča da se to obavlja navečer, savjeti su Njemačkog automobilskog kluba.

Autoklub već neko vrijeme ispituje razvoj cijena goriva te su došli do zaključka kako je gorivo u jutarnjim satima najskuplje, prenosi Fenix Magazin.

Točnije, 7 sati ujutro procjena je da je to vrijeme kada je gorivo najskuplje. Dizel je u to vrijeme 12 centi, a benzin više od 6 centri iznad dnevnog prosjeka. Najjeftinije vrijeme za točenje goriva u svibnju bilo je između 18 i 19 sati, ili od 20 do 22 sata, dok tijekom noći nema promjena cijena.

- Razdoblja od 18 do 19 sati i od 20 do 22 sata vjerojatno su još uvijek posebno dobra. Vozači bi također trebali paziti na promjenu cijena i svjesno promovirati konkurenciju svojim ponašanjem točenja goriva. A ako morate napuniti gorivo ujutro, činite to u manjim količinama - komentirao je analizu stručnjak Autokluba Jurgen Albrecht.

>> VIDEO Nijemac ogorčen cijenama u Hrvatskoj: 'Supruga, dvoje djece i ja platili smo ručak skoro 700 kuna!'