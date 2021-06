Kako se prijaviti za poticaje na eko automobile od 70.000 kuna koji kreću 10. lipnja

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je danas jedinstveni javni poziv za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila za građane i tvrtke s nikad većim proračunom od 90 milijuna kuna. Zainteresirani imaju rok od 8 dana da prouče poziv i odaberu vozilo za koje traže poticaj, a prijave se započinju primati 10. lipnja u 8 sati.

Prijave će biti moguće podnositi radnim danom (od ponedjeljka do petka) u vremenu od 08:00 do 18:00 sati i subotom u vremenu od 08:00 do 13:00 sati. Poziv traje do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi. Informacija o iznosu iskorištenih sredstava bit će javno dostupna putem mrežne stranice Fonda u cijelom razdoblju trajanja Poziva te će se ažurirati u stvarnom vremenu.

Za razliku od dosadašnjih javnih poziva prijave neće podnositi sami građani i tvrtke već će u njihovo ime prijave Fondu podnositi ovlašteni trgovci, odnosno zastupnici koji su se u posebnom javnom pozivu u svibnju javili i odobreno im je to ovlaštenje. Takvih je odobrenja Fond izdao za 45 zastupnika, koji su prijavili 86 marki vozila i ukupno 541 model vozila koji je dostupan na tržištu i na koji će se moći dobiti državna potpora za kupnju. Podaci o dostupnim vozilima (sve marke i modeli) i prodajnim mjestima bit će javno dostupni na posebnoj web stranici Fonda koja će ovih dana biti aktivna.

Dakle, više nema famoznog “najbržeg prsta”, ali svi oni koji žele kupiti automobil uz vrlo izdašan poticaj – za električni automobil i automobil na vodik moći dobiti poticaj do 70.000 kuna, za plug-in hibrid koji ispušta do 50 g/km CO2 do 40.000 kuna, a za električni moped, motocikl i četverocikl do 20.000 kuna, a sve uz uvjet da je iznos poticaja do visine 40 posto prodajne cijene vozila – najbolje je da što prije izaberu i kod trgovaca dogovore kupnju kako bi ih oni već 10. lipnja mogli prijaviti jer će se poticaji odobravati do ispunjenja budžeta od 90 milijuna kuna.

No, s obzirom na budžet od čak 90 milijuna kuna što je dostatno za 1285 električnih automobila po punom poticaju od 70.000 kuna, osiguranih sredstava bi trebalo biti za većinu zainteresiranih. Fond procjenjuje da će se provedbom Poziva registrirati 1732 nova energetski učinkovita vozila. Građani mogu aplicirati za jedno vozilo, dok će tvrtke moći dobiti poticaj za dva vozila.

Pa što treba napraviti zainteresirani građanin ili tvrtka kako bi se prijavila na javni poziv za poticaje? Prijavitelj treba odabrati vozilo (popis dostupnih modela po prodajnim mjestima bit će dostupan na webu Fonda), pripremiti obveznu dokumentaciju (popis će biti objavljen u Javnom pozivu) te kontaktirati ili posjetiti prodajno mjesto kako bi na vrijeme dobio sve informacije vezano za kupnju.

Putem prodajnog mjesta potrebno je izvršiti “rezervaciju”, koja se ostvarujem unosom obveznih podataka prijavitelja i učitavanjem obvezne dokumentacije u aplikaciju koja će biti dostupna samo ovlaštenim prodavateljima. Uspješna rezervacija rezultira “potvrdom” na kojoj su ispisani uneseni podaci te upute za plaćanje “predujma”. Obvezni minimalni predujam iznosi 7% traženih sredstava Fonda (za fizičke osobe maksimalno 4900 kuna, a za pravne 28.000 kuna).

Obvezna dokumentacija za građane sadrži: obostrani sken važeće osobne iskaznice, ponudu za kupnju vozila izdanu od strane prodajnog mjesta, račun za predujam i dokaz o primitku uplate obveznog minimalnog predujma na račun prodajnog mjesta. Zahtjev fizičke osobe dodatno mora sadržavati dokument kojim se dokazuje IBAN korisnika (preslika kartice računa na kojoj je vidljiv IBAN ili izvadak o stanju i prometu po transakcijskom računu ili pisana potvrda banke o IBAN-u).

Rok za realizaciju kupnje vozila i dostavu zahtjeva za isplatu s potpunom dokumentacijom u Fond je 9 mjeseci od dana zaprimanja odluke i ugovora od strane korisnika.

Treba napomenuti da uplata minimalnog predujma je uvjet za uspješno podnošenje prijave na Javni poziv Fonda te ne utječe na poslovnu politiku prodajnog mjesta koje može zahtijevati uplatu kapare za kupoprodaju u iznosu ili stopi sukladno svojoj ponudi ili prodajnoj praksi.

Neće se kao dosad moći kupiti drugo vozilo, različito od onoga za koji je poticaj odobren. Poticaj će se moći dobiti samo za novo vozilo, a više se neće moći dobiti poticaj za vozilo kupljeno od trgovca koji nije registriran u Hrvatskoj, već samo od domaćih prodavatelja.

Za potencijalne kupce može biti važan podatak da korisnik bespovratnih sredstava Fonda u obvezi je zadržati u vlasništvu/korištenju sufinancirana vozila dvije godine od datuma prve registracije istih. Fond u navedenom razdoblju pridržava pravo provedbe kontrole vlasništva/korištenja sufinanciranih vozila. U slučaju da se kontrolom utvrdi nepridržavanje navedenih uvjeta od strane korisnika, Fond pokreće postupak povrata cjelokupnog iznosa isplaćenih bespovratnih sredstava, uvećanog za zakonske zatezne kamate

I objava javnog poziva za javne ustanove za kupnju energetski učinkovitih vozila za što je Fond osigurao dodatnih 15 milijuna kuna, bit će do ljeta.

