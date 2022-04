Usred kolapsa u Zagrebu jedna žena je zaustavila kombi i razveselila građane: 'Kakva kraljica!'

Puknuće cjevovoda jutros u aveniji Marina Držića u Zagrebu dovelo je do prometnih gužvi diljem grada, što je rijetko koga razveselilo jer su mnogi kasnili na posao ili ostali neko vrijeme bez vode. Čitateljica Večernjeg lista ispričala nam je susret koji je imala jutros upravo jer je puknuo cjevovod star više od 60 godina i koji ju je oduševio.

- Jutros mi je dan uljepšala žena koja je s kombijem stala na stanicu da poveze ljude koji idu u njenom smjeru jer tramvaji ne voze, a umjesto tri linije koje su u prekidu ide jedan bus. I još je u gužvi po Držićevoj dovikivala ljudima koji stoje na stanicama i čekaju jer nisu pročitali ZET-ovu obavijest o prekidu prometa da tramvaji ne voze. I dok smo se vozili, krenu na radiju vijesti, a ona lagano prebaci na neku stanicu s klasičnom glazbom, smije se se od uha do uha unatoč kilometarskoj gužvi i govori 'nećemo se nervirati, treba nam nešto lijepo'. Kakva kraljica. Kakva pozitiva. Sretan petak i vama! - ispričala nam je oduševljena čitateljica.

Dodaje da je žena koja joj je toliko uljepšala dan iz Velike Mlake i radi na Savici.

Podsjećamo, jutros prije 6 sati puknuo je cjevovod na Aveniji Marina Držića zbog čega je poplavljen kolnik. Policija je zbog toga na par sat zaustavila promet u Strojarskoj ulici te na raskrižju Ulice kneza Branimira i Avenije Marina Držića u smjeru juga.

Na mjesto puknuće vodovodne cijevi došao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i direktor Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. Davor Poljak.

- Rekao bih dobro jutro, ali moglo bi biti i bolje jutro. Došlo je do pucanja magistralnog cjevovoda i stvorile su se gužve u prometu. Do 8 ujutro je već vodoopskrba uspjela uspostaviti opskrbu za sve građane. Sada je obustavljena opskrba vodom u Radničkoj cesti, u poslovnim zgrada. Lagano se stabilizirao promet. Nemamo prijave za bilo kakve štete na objektima. Nadam se da će tako i ostati. - kazao je gradonačelnik i dodao u slučaju štete na privatnim objektima da će to pokriti osiguranje.

Tomašević je kazao da je potrebno u narednim 7-8 godina uložiti dvije milijarde kuna u modernizaciju vodovodne mreže.