VIDEO Tomašević: Napravit ćemo internu istragu da se isključi ljudska greška

U ranim jutarnjim satima u petak u Aveniji Marina Držića došlo je do puknuća cjevovoda zbog čega je došlo do prometnih gužvi diljem grada Zagreba. Na mjesto puknuće cijevi došao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, zajedno sa zamjenikom gradonačelnika Lukom Korlaetom i direktorom Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. Davorom Poljakom.

Video: Snimka konferencije za medije gradonačelnika, snimio Dario Topić

- Rekao bih dobro jutro, ali moglo bi biti i bolje jutro. Došlo je do pucanja magistralnog cjevovoda i stvorile su se gužve u prometu. Do 8 ujutro je već vodoopskrba uspjela uspostaviti opskrbu za sve građane. Sada je obustavljena opskrba vodom u Radničkoj cesti, u poslovnim zgrada. Lagano se stabilizirao promet. Nemamo prijave za bilo kakve štete na objektima. Nadam se da će tako i ostati. - kazao je gradonačelnik i dodao u slučaju štete na privatnim objektima da će to pokriti osiguranje.

Vodoopskrba bi se trebala stabilizirati do kraja dana, kazao je gradonačelnik i naveo kako bi se cjelokupna situacija mogla smiriti do kraja dana.

VIDEO: Puknuo cjevovod

- Ovo je drugi magistralni cjevovod koji je puknuo u posljednjih godinu dana. To je cjevovod koji je star više od 60 godina. Moramo obnoviti cijelu vodoopskrbnu mrežu - kazao je Tomašević.

Ustvrdio je da grad mora uložiti dvije milijarde kuna u idućih 7 do 8 godina kako bi se modernizirao sustav te je podsjetio da je jedan od razloga za to i smanjenje gubitka vode koji su sada oko 50 posto.

VIDEO: Tomašević sa suradnicima obilazi mjesto puknuća cjevovoda, snimio: Dario Topić

Najavio je da bi želio idući tjedan sjesti s novim ministrom.

- Iako se radi o magistralnom cjevovodu koji je star preko 60 godina, napravit ćemo internu istragu kako bi smo utvrdili moguće uzroke i isključili ljudsku grešku - kazao je Tomašević.

VIDEO: Puknuo cjevovod u petak ujutro, snimio: Dario Topić

Iako je gradonačelnik izrazio želju da se to ne ponovi, Poljak je dodao kako je vrlo to moguće.

- Pukao je cjevovod sivog lijeva koji je ovdje položen prije više 50 godina. Došlo je do pucanja cijevi i zbog toga je ovaj dio grada bio poplavljen. Poplavljen je podvožnjak u Strojarskoj i ovo raskrižje Držićeve i Branimirove. Ali na svu sreću, šteta nije nastala na tim velikim prometnicama nego na ovoj manjoj prometnici. Do puknuća je došlo nešto prije 6 sati - kazao je Davor Poljak za Večernji list i istaknuo da sad svi imaju vodu nakon što su je kraće vrijeme morali zatvoriti.

Novinar Večernjeg lista Dario Topić javlja da je promet pušten oko 9 sati, te da se nastavlja sanacija.

Pogledajte fotografije posljedica puknuća cjevovoda