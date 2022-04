Zbog radova na nadvožnjaku Zagrepčani na rubu živaca, evo koliko će još trajati

Nekoliko tjedana nakon što je u blizini trgovačkog centra Supernova pala ograda nadvožnjaka na željezničku prugu, Grad Zagreb započeo je s radovima sanacije. Riječ je, objasnili su sredinom veljače, o radovima održavanja gornjeg stroja i opreme nadvožnjaka Avenije Većeslava Holjevca.

I od tada ne prestaju ogromne gužve u cijelom Buzinu, ali i šire, s obzirom na to da je zbog radova zauzet jedan prometni trak. Kolone i "gmizanje" prema odredištu svako su jutro i poslijepodne postala su normalna stvar za one koji putuju za Buzin i Veliku Goricu ili obratno, a problemi su i u javnom prijevozu. Autobusi iz smjera Velike Gorice, naime, zbog ovih radova često kasne pa se zna dogoditi da se polasci potpuno preskoče.

Sve to, naravno, frustrira putnike kako javnog tako i cestovnog prijevoza. Nažalost, kraj radova još nije blizu. Prema informacijama iz Grada, na sanaciji bi se trebalo raditi do druge polovice svibnja, a zasad se računa na 21. svibnja kao posljednji dan radova. Hoće li to na kraju biti tako ili će doći do produljenja, tek ćemo vidjeti.