Pretukli vršnjaka na autobusnoj stanici u Sesvetama, a jedan detalj posebno zabrinjava

Na autobusnoj stanici u Sesvetama skupina maloljetnika fizički je napala vršnjaka i lakše ga ozlijedila. Trojica osumnjičenika nakon kriminalističkog istraživanja predana su pritvorskom nadzorniku, a policija navodi da je riječ o maloljetnicima prema kojima je već više puta postupala. Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad trojicom maloljetnika i jednim kazneno neodgovornim djetetom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela nasilničkog ponašanja.

Prema policijskom izvješću, incident se dogodio u subotu oko 17.25 sati na autobusnoj stanici u Sesvetama. Osumnjičeni su na javnom mjestu na osobito drzak način doveli u ponižavajući položaj maloljetnog oštećenika te ga zajedno fizički napali. U napadu je maloljetnik lakše ozlijeđen. Po završetku kriminalističkog istraživanja trojica maloljetnih osumnjičenika u zakonskom su roku, u ponedjeljak 6. srpnja, predana pritvorskom nadzorniku. Protiv njih je podneseno posebno izvješće dežurnom Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu za mladež u Zagrebu. Policija će o slučaju obavijestiti i nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Riječ je o maloljetnicima prema kojima je zagrebačka policija i ranije više puta postupala te protiv njih podnosila kaznene prijave.