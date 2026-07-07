FOTO Ako dugo niste prošetali ovim dijelom Zagreba, mogli biste ga jedva prepoznati

Šest godina nakon zagrebačkog potresa Gornji Grad i dalje je jedno od najvećih gradilišta u Hrvatskoj.
Šest godina nakon zagrebačkog potresa Gornji Grad i dalje je jedno od najvećih gradilišta u Hrvatskoj.
Foto: Patrik Macek/Pixsell
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Dok su neki projekti pri samom kraju, radovi na obnovi zgrade Hrvatskog sabora produljeni su najmanje do 2029. godine, a brojne povijesne palače još čekaju završetak.
Dok su neki projekti pri samom kraju, radovi na obnovi zgrade Hrvatskog sabora produljeni su najmanje do 2029. godine, a brojne povijesne palače još čekaju završetak.
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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U šetnji Gornjim Gradom teško je ne primijetiti koliko je obnova još uvijek u tijeku. Brojne skele, građevinski strojevi i zatvorena gradilišta i dalje su dio svakodnevice, a među najvećim projektima ističe se obnova zgrade Hrvatskog sabora.
U šetnji Gornjim Gradom teško je ne primijetiti koliko je obnova još uvijek u tijeku. Brojne skele, građevinski strojevi i zatvorena gradilišta i dalje su dio svakodnevice, a među najvećim projektima ističe se obnova zgrade Hrvatskog sabora.
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Riječ je o najvećem gradilištu na Gornjem Gradu, a nedavno je objavljeno da se rok završetka radova ponovno produljuje, i to najmanje do 2029. godine.
Riječ je o najvećem gradilištu na Gornjem Gradu, a nedavno je objavljeno da se rok završetka radova ponovno produljuje, i to najmanje do 2029. godine.
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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U međuvremenu je započela i obnova palače Dverce, dok se radovi na palači Drašković u Opatičkoj ulici još uvijek nastavljaju. Kuća Lovrenčić na uglu Demetrove i Basaričekove ulice završila je konstrukcijsku obnovu te se trenutačno uređuje njezina unutrašnjost.
U međuvremenu je započela i obnova palače Dverce, dok se radovi na palači Drašković u Opatičkoj ulici još uvijek nastavljaju. Kuća Lovrenčić na uglu Demetrove i Basaričekove ulice završila je konstrukcijsku obnovu te se trenutačno uređuje njezina unutrašnjost.
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Napreduju i radovi na Hrvatskom povijesnom muzeju u Matoševoj ulici, gdje se također uređuje interijer. S druge strane, zgrada Pravnog fakulteta u Ćirilometodskoj ulici praktički je dovršena, a završetak obnove nekadašnje zgrade Državnog hidrometeorološkog zavoda očekuje se uskoro.
Napreduju i radovi na Hrvatskom povijesnom muzeju u Matoševoj ulici, gdje se također uređuje interijer. S druge strane, zgrada Pravnog fakulteta u Ćirilometodskoj ulici praktički je dovršena, a završetak obnove nekadašnje zgrade Državnog hidrometeorološkog zavoda očekuje se uskoro.
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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