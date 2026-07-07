FOTO Ako dugo niste prošetali ovim dijelom Zagreba, mogli biste ga jedva prepoznati

U šetnji Gornjim Gradom teško je ne primijetiti koliko je obnova još uvijek u tijeku. Brojne skele, građevinski strojevi i zatvorena gradilišta i dalje su dio svakodnevice, a među najvećim projektima ističe se obnova zgrade Hrvatskog sabora.
U međuvremenu je započela i obnova palače Dverce, dok se radovi na palači Drašković u Opatičkoj ulici još uvijek nastavljaju. Kuća Lovrenčić na uglu Demetrove i Basaričekove ulice završila je konstrukcijsku obnovu te se trenutačno uređuje njezina unutrašnjost.
Napreduju i radovi na Hrvatskom povijesnom muzeju u Matoševoj ulici, gdje se također uređuje interijer. S druge strane, zgrada Pravnog fakulteta u Ćirilometodskoj ulici praktički je dovršena, a završetak obnove nekadašnje zgrade Državnog hidrometeorološkog zavoda očekuje se uskoro.