Kod Donje Zdenčine se zabili u skladište, auto se zapalio: 'Čuli smo da su bježali od policije'

Dva dobrovoljna vatrogasca išla su s vatrogasnog kupa te prilikom silaska s autoceste primijeta kako nešto gori kod skladišta u Donjoj Zdenčini, rekli su za 24 sata. Napomenuli su kako su odmah zvali 112 da na teren pošalju više vatrogasaca, jer su mislili da gori samo skladište. – Kada smo se približili vidjeli smo nekoliko osoba kako leže, a kroz razgovor smo čuli kako su bježali od policije te da su se zabili u skladište, nakon čega se automobil zapalio – ispričo je jedan od vatrogasaca za 24 sata.

Istaknuo je i kako su odmah izvukli cijevi iz hidrante i krenuli s gašenjem požara. – Uspjeli smo smiriti požar, a kasnije su došle kolege iz lokalnog DVD-a koji su nastavili osiguravati mjesto događaja – rekao je. Iz zagrebačke policije nisu mogli potvrditi detalje oko potjere, već su rekli kako su u nedjelju popodne zaprimili dojavu o požaru. – Riječ je o požaru vozila koje je sletjelo s kolnika. Ozlijeđeno je nekoliko osoba koje su prevezene u bolnicu – rekli su iz policije. Dodali su i kako će više detalja bit poznato nakon očevida.