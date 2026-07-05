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VIŠE OSOBA OZLIJEĐENO

Kod Donje Zdenčine se zabili u skladište, auto se zapalio: 'Čuli smo da su bježali od policije'

Zagreb: Brojna vatrogasna vozila pristižu na mjesto požara kod napuštene bolnice u Blatu
Josip Regovic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
05.07.2026.
u 22:43

– Uspjeli smo smiriti požar, a kasnije su došle kolege iz lokalnog DVD-a koji su nastavili osiguravati mjesto događaja – rekao je dobrovoljni vatrogasac.

Dva dobrovoljna vatrogasca išla su s vatrogasnog kupa te prilikom silaska s autoceste primijeta kako nešto gori kod skladišta u Donjoj Zdenčini, rekli su za 24 sata. Napomenuli su kako su odmah zvali 112 da na teren pošalju više vatrogasaca, jer su mislili da gori samo skladište. – Kada smo se približili vidjeli smo nekoliko osoba kako leže, a kroz razgovor smo čuli kako su bježali od policije te da su se zabili u skladište, nakon čega se automobil zapalio – ispričo je jedan od vatrogasaca za 24 sata. 

Istaknuo je i kako su odmah izvukli cijevi iz hidrante i krenuli s gašenjem požara. – Uspjeli smo smiriti požar, a kasnije su došle kolege iz lokalnog DVD-a koji su nastavili osiguravati mjesto događaja – rekao je.  Iz zagrebačke policije nisu mogli potvrditi detalje oko potjere, već su rekli kako su u nedjelju popodne zaprimili dojavu o požaru. – Riječ je o požaru vozila koje je sletjelo s kolnika. Ozlijeđeno je nekoliko osoba koje su prevezene u bolnicu – rekli su iz policije. Dodali su i kako će više detalja bit poznato nakon očevida. 
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Zagreb: Brojna vatrogasna vozila pristižu na mjesto požara kod napuštene bolnice u Blatu
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Ključne riječi
PUZ bježali od policije požar Zagreb donja zdenčina

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