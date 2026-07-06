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KOLNICI SU MOKRI I SKLISKI

Gužva u prometu: Kilometarske kolone na zagrebačkoj obilaznici

HAK
Autor
Robert Jurišić
06.07.2026.
u 07:33

Predmet je na autocesti A3 između čvora Kutina i čvora Popovača (na 101+000 km) u smjeru Bregane, vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km/h .

Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Zastoji su povremeno na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, javljaju iz HAK-a.

Na autocesti A2 na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba kolona je oko 5 km . Na autocesti A4 između čvora Zagreb istok i čvora Popovec na prilasku zoni radova u smjeru Zagreba kolona je oko 4 km . Predmet je na autocesti A3 između čvora Kutina i čvora Popovača (na 101+000 km) u smjeru Bregane, vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km/h. 
Povremeno su zastoji zbog pojačanog prometa na zagrebačkoj (A3) i riječkoj (A7) obilaznici, državnoj cesti Sinj-Dugopolje (DC1) te na više dionica Jadranske magistrale (DC8), javlja HAK.
Ključne riječi
gužva promet HAK

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