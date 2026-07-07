Grad uredio privatno dvorište pa Tomašević došao u 'inspekciju': Evo što je zatekao šest mjeseci poslije

Umjesto automobila danas ovdje rastu stabla, cvijeće i grmlje, a stanari kažu da su dobili mjesto na kojem ljeti napokon mogu predahnuti od vrućine. Upravo u jednom takvom dvorištu u Zvonimirovoj ulici Grad Zagreb predstavio je nastavak projekta ozelenjivanja gradskih dvorišta, koji se iz pilot-projekta pretvorio u jednu od najvećih zelenih inicijativa u središtu grada. Ono što je prije šest mjeseci bilo gradilište, danas je, kako kažu stanari, njihova "mala botanička oaza". Zato je upravo ovdje gradonačelnik Tomislav Tomašević održao redovitu konferenciju za medije i provjerio kako izgleda jedno od uređenih dvorišta nakon što je briga o njemu prepuštena stanarima.

– Htjeli smo vidjeti kako projekt izgleda šest mjeseci nakon završetka radova i moram reći da smo zadovoljni. Ideja je od početka bila da Grad financira uređenje – sadnju stabala, klupe, pergole i ostalu opremu – a da kasnije brigu o prostoru preuzmu stanari. Drago mi je da se pokazalo kako taj model funkcionira – rekao je Tomašević. Podsjetio je da su u dvorištu u Zvonimirovoj uklonjene betonske površine, posađena nova stabla i drugo zelenilo, uređene pješačke staze i prostor za boravak, postavljena pergola i solarna rasvjeta, dok su postojeća stabla i vrijedno raslinje sačuvani i uklopljeni u novo rješenje.

– Cilj nam je zadržati što više postojećeg zelenila, dodati novo i stvoriti kvalitetniji prostor za život. Ovakvi projekti korisni su ne samo za stanare nego za sve građane Zagreba jer doprinose snižavanju temperature u gradu i ublažavanju učinka toplinskih otoka – istaknuo je. Dodao je kako je inicijativa u međuvremenu prerasla pilot-fazu te se danas dijelom provodi kroz europski projekt ActGreen, koji se 75 posto financira sredstvima Europske unije, u suradnji s Agronomskim fakultetom, Hrvatskim društvom krajobraznih arhitekata i udrugom Odraz.

– Do sada je uređeno 14 zelenih dvorišta, za što je izdvojeno oko 700 tisuća eura, a dokumentacija je spremna za još 17 novih lokacija. Ove godine projekt je dobio medalju Hrvatske komore arhitekata za inovaciju i održivost, čime je prepoznat na nacionalnoj razini. Prošloga tjedna u Zagrebu smo ugostili gradonačelnika Bilbaa te predstavnike više europskih gradova koji su došli vidjeti upravo ovaj projekt kao primjer urbane inovacije koju bi željeli primijeniti i u svojim sredinama – kazao je. Naglasio je kako ovakvi zahvati imaju dvostruku korist. – Građani dobivaju kvalitetniji prostor za život i druženje, a mnoga su dvorišta otvorena i drugim građanima, što dodatno vrednujemo pri odabiru projekata. S druge strane, u posljednje četiri godine učetverostručili smo broj stabala koja sadimo na javnim površinama, no u središtu grada zbog podzemnih instalacija često je teško pronaći prostor za novu sadnju. Zato su upravo unutarnja dvorišta veliki potencijal jer svako novo stablo, bez obzira raste li uz ulicu ili u dvorištu, jednako pridonosi stvaranju hladovine i ugodnijoj gradskoj klimi – rekao je. Predstavnica stanara Ida Martinjak kaže kako su stanovnici zgrade od početka imali samo jednu želju – da njihovo dvorište ne postane parkiralište.

– Dobro došli u našu malu botaničku oazu u središtu grada. Od prvog dana bili smo odlučni da ovo dvorište nikada ne bude garaža ni spremište za automobile. Oduvijek smo željeli više zelenila i zahvalni smo Gradu Zagrebu, projektnom timu i izvođačima što su nam omogućili da uredimo prostor u kojem živimo. Ovo je danas mjesto na kojem se susjedi druže, odmaraju i u kojem je ugodnije boraviti nego prije. Nadam se da ćemo i ubuduće zajedno provoditi ovakve projekte – rekla je Martinjak. Zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet istaknuo je kako je uređenje dvorišta dio šireg programa urbane revitalizacije Zagreba.

– Grad ne čine samo pročelja zgrada nego i njihova unutrašnjost, odnosno dvorišta u kojima se također odvija život. Zato, uz ozelenjivanje, provodimo i obnovu pročelja, uklanjanje grafita, obnovu platoa te pripremamo širenje pješačke zone u središtu grada. Cilj je da Zagreb bude ljepši, čišći i ugodniji za život – rekao je Korlaet. Podsjetio je da Grad u cijelosti financira obnovu pročelja kroz sredstva spomeničke rente, uklanjanje grafita te obnovu pojedinih platoa, među kojima su oni u Dugavama, Travnom i Sigetu. Najavio je i nastavak postavljanja podzemnih i polupodzemnih spremnika te bokseva za kontejnere, kao i daljnje širenje pješačke zone nakon završetka javnog savjetovanja.

Projekt ozelenjivanja privatnih dvorišta Grad Zagreb pokrenuo je prošle godine kako bi povećao broj zelenih površina u gusto izgrađenim dijelovima grada, ublažio učinak toplinskih otoka i poboljšao kvalitetu života stanara. U prvoj fazi uređeno je osam dvorišta, u kojima su uklonjeni dijelovi betona i asfalta, posađena stabla, grmlje i trajnice te postavljene klupe, pergole, kućice za ptice, hoteli za kukce i sustavi za prikupljanje kišnice. Nakon velikog interesa građana projekt je proširen, a cilj Grada je nastaviti uređivati nova dvorišta i povećavati broj zelenih oaza unutar stambenih blokova.