Zagrebačke mažoretkinje pozvane u Kinu, a nisu još skupile novac za karte

Zagrebačke mažoretkinje sudjelovat će ove godine na jednom od najvažnijih državnih projekata u Kini – China Nanchang International Military Tattoo. Radi se o festivalu koji objedinjuje vojne orkestre rodova Kineske armije i orkestara iz 11 zemalja sa svih kontinenata, među kojima i US Marine Corps, Royal Australian Navy Band, New Zealand Army Band, Egyptian Military Band, Italian Asti Flag Team... U Zagrebačkim mažoretkinjama objašnjavaju da su poziv da sudjeluju na tom festivalu, koji će se održati od 29. listopada do 9. studenoga, dobili nakon posjeta kineskog premijera Li Keqianga Hrvatskoj. Dodaju da se festival organizira kao dio proslave Nanchanga, grada heroja i sjedišta Kineske armije. U pet dosadašnjih izdanja tog festivala od 2006. godine sudjelovalo je više od 5000 glazbenika i plesnih grupa.

Predstavnici Europe

– U sklopu turneje nastupat ćemo u Pekingu i na Kineskom zidu. Glavni koncert festivala uživo prenosi Kineska središnja televizija (CCTV) kao i još desetak televizija iz Kine i Hong Konga, a procijenjena je gledanost prijenosa 100 milijuna gledatelja – kaže direktor Zagrebačkih mažoretkinja Alen Šćuric uz napomenu da festival prati i niz drugih medija. Ističe i da su Zagrebačke mažoretkinje jedina grupa iz Hrvatske koja je pozvana na festival te će ondje kao službeni sastav grada Zagreba predstavljati Hrvatsku, ali i Europu.

Šćuric kaže da bi, s obzirom na najvišu važnost tog državnog projekta Kine kao najveće zemlje na svijetu i važne geopolitičke sile i partnera Hrvatske, te na razinu s koje je poziv došao, bilo krajnje neprihvatljivo odbiti poziv. Ističe da će u svom karakterističnom europskom mažoret-izražaju sa specifičnim hrvatskim obilježjima hrvatske skupina podariti okupljenoj svjetskoj eliti u Kini potpuno drukčiji, različit kulturološki doživljaj.

Zagrebačke mažoretkinje sudjelovale su u Kini i na Shanghai Beosan International Arts Festivalu, a Šćuric i predvodnica mažoretkinja Viktorija Čeh kažu da su organizatori bili toliko oduševljeni njihovim nastupom da je uslijedio poziv za još bitno veći festival u Nanchangu. No ondje su trebali ići tek 2021., ali posjet kineskog premijera Hrvatskoj, kažu, ubrzao je taj odlazak na festival već ove godine.

Nastup Zagrebačkih mažoretkinja u Kini je, kažu Šćuric i Čeh, odlična prilika za promociju Hrvatske u toj zemlji. Tako dok traje parada na ulicama bude 100 do 200 tisuća ljudi, a dok nastupaju Zagrebačke mažoretkinje na ogromnim se videozidovima vrte filmovi i slike iz Hrvatske – Zagreba, Dubrovnika, Pule... Publika pritom maše hrvatskim zastavicama. Viktorija Čeh kaže da su lani u Šangaju bili jedina skupina mažoretkinja na tom festivalu na kojem su se okupile po jedna grupa sa svakog kontinenta.

– Kinezi su bili oduševljeni našim nastupom, a posebno oduševljenje izazvao bi svaki naš izbačaj štapa. Svi su se željeli fotografirati s nama – priča Čeh. Dodaje da Kinezi znaju za Hrvatsku, i to uglavnom po Svjetskom nogometnom prvenstvu, svi znaju da smo svjetski viceprvaci i za Luku Modrića. No Hrvatsku ne znaju po engleskom nazivu Croatia, nego po kineskom – Kelodija.

Bez pomoći institucija

Kineski domaćini Zagrebačkim mažoretkinjama snosit će sve troškove 12-dnevnog boravka u najmnogoljudnijoj zemlji svijeta, a to uključuje zrakoplovne karte od Pekinga do Nanchanga za svih 36 članica i članova tima, hotelski smještaj, autobus, hranu... Zrakoplovne karte od Zagreba do Pekinga, pak, moraju platiti sami. Šćuric kaže da je riječ o 17.000 eura, od čega su dosad prikupili 10.000 eura, što iz vlastitih izvora što od Grada Zagreba. Zrakoplovne karte su rezervirane, a preostali iznos moraju, ističe Šćuric, skupiti u idućih 10-ak dana kako ne bi morali otkazati put u Kinu.

– Nažalost, iako smo se obratili desecima državnih i drugih institucija, ni od jedne nismo dobili pozitivan odgovor za sufinanciranje te turneje – kaže Šćuric i dodaje da je 17.000 eura za promociju Hrvatske pred 100 milijuna Kineza doista zanemariv novac.