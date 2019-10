Ogradili okretište tramvaja: 'Morali smo do vlasništva'. Pročelnik: 'Zemljište je njegovo, ali...'

Do Jaruna tramvajem, a onda do Prečkog autobusom jer okretište je danas poslijepodne bilo – blokirano. Ogradu preko pruge sa znakom zabrane na kojem je pisalo “privatan posjed” postavila je obitelj Maršanić, svoj potez objašnjavajući riječima “prekipjelo nam je”.

Htjeli mirno, ali...

Kako je pojasnio Mladen Maršanić, zemljište na kojem se danas nalazi okretište Prečko njegovoj je obitelji oduzeto još za vrijeme Jugoslavije, kad im je rečeno da će njihovim posjedom proći cesta.

– Žao nam je zbog građana koji ne mogu tramvajem i zbog toga se ispričavam. Nažalost, morali smo do svojeg vlasništva. S Gradom smo u pregovorima već više od dvadeset godina, a unazad šest mjeseci pravomoćno smo vlasnici zemljišta. Nikako, međutim, ne možemo doći do razgovora ili s gradonačelnikom ili s nekim u Gradu tko bi htio riješiti taj naš problem – podigao je ogradu pa rekao Mladen Maršanić. Oko njega i obitelji u to su se vrijeme već okupili i stanovnici Prečkog, neki im čestitali na potezu i bodrili ih, dok su drugi ipak skeptično zaključili da se ipak sve “moglo mirnim putem”. I htio je tako, kazao je Maršanić, ali Grad se, tvrdi, ne odaziva.

– Zatražili smo povrat nakon što cesta nije izgrađena i zemlja nam je vraćena, ali obeštećeni nismo. Naknadu već duže vrijeme dogovoriti s Gradom i zbog svega toga, bili smo prisiljeni na ovakav očajnički potez – objasnio je Mladen Maršanić, koji je, nakon postavljanja ograde, otišao s okretišta. Stigla je, zato, ubrzo policija, komunalci, ali i gradski čelnici predvođeni Milanom Bandićem, koji su pojasnili kako je Maršanić danas ujutro bio na sastanku u Gradu, a budući da na njemu ništa konkretno nije bilo dogovoreno, ovaj je Zagrepčanin blokiranje pruge odmah najavio. Nitko, međutim, kažu u gradskoj upravi, nije mislio da će se to zaista i dogoditi.

– Zemljište zaista jest u njegovu vlasništvu, i to od ožujka ove godine, kad je za to stiglo pravomoćno rješenje. U pregovorima smo za plaćanje naknade, ali moramo poštivati proceduru, odnosno odluku procjenitelja, procjeniteljskog povjerenstva i nadležne skupštine kako bismo sporazumno riješili kolika će ta naknada biti – objasnio je pročelnik Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu grada Damir Lasić pa dodao kako Maršaniću zemljište, logično, ne može biti vraćeno. Jedino što preostaje jest da ostvari naknadu, dogovorno ili putem suda, koja ne mora nužno biti novčana, već i u obliku drugog zemljišta ili, primjerice, nekretnine.

Sutra opet sastanak

Činjenicu da se zemljište “procjenjuje” od ožujka, otkad Maršanić ima pravomoćnu presudu da je njegovo, Lasić je objasnio time da je sama procjena bila izrađena, ali ju je gradsko povjerenstvo vratilo na doradu i ona bi na stolu trebala opet biti u četvrtak. Tada će se, govori pročelnik za imovinsko-pravne poslove, znati i njen iznos.

– Ne možemo proizvoljno nuditi iznose i o njima raspravljati – kazao je Damir Lasić, još jednom spomenuvši kako se “procedura mora poštovati”. Zašto, pak, ništa nije riješeno u 19 godina, otkako postoji samo okretište, koje je u startu građeno na zemlji koja nije gradska? Opet procedura.

– Pravni tijekovi. Prvostupanjsko rješenje, pa drugostupanjsko, pa Upravni sud. Kad je sve postalo pravomoćno, moglo se u pregovore – kažu u Gradu, u kojem danas također, govore, imaju sastanak s Maršanićima.