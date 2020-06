VIDEO Bandić se ljuljao, a suradnici ga pridržavali. Nije mogao podijeliti priručnike

Čekali ga, gledali na sat i Godot je ipak napokon stigao. Nakon 45 minuta kašnjenja pojavio se tako gradonačelnik Milan Bandić večeras u gradskom vrtu u Sesvetama na podjeli priručnika "Urbano biovrtlarstvo". No, ne i u svojem najboljem izdanju. Vodili ga suradnici rukom pod ruku, pridržavali dok se ljuljao i teturao, a umjesto govora, fotografiranja i druženja sa zagrebačkim vrtlarima, od njega ni slike, ni tona. I to doslovno.

A pokušavale su spriječiti njegove desne ruke da se ne primijete gradonačelnikovi "manevri" vješto zaklanjajući pogled kamerama i kružeći izbezumljeno okolo Bandića, dok su međusobno šuškali kako je popio čašicu previše. Tako ipak nije bio spreman za današnju podjelu flanci i priručnika, kao što je to sam ponosno radio proteklih nekoliko dana. Razočarani su bili tamošnji stanovnici kad su prvog čovjeka Grada toliko čekali, a na kraju od njega nisu dobili ni govor, ni rukovanje, ni komadić pažnje, osim jedne građanke koju je velikodušno obgrlio pa ga je i ona malo pridržala.

VIDEO Miland Bandić u gradskom vrtu Sesvete

Bez "mrlje" na svojoj karijeri izdržao je tako punih 18 godina na vlasti, odnosno od incidenta kad je 2002. godine malo "veseliji" sjeo za volan, ali danas se to nije moglo reći i za njegovu košulju koju je "krasila" fleka, sudeći prema smeđoj boji, od kave. Dalo je sve to poseban "štih" današnjem izdanju zagrebačkog čelnika kojeg ćemo se još dugo sjećati, no, on možda i neće.