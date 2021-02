Usred pandemije poskupjeli pogrebi u Zagrebu: Najjeftiniji je sad 15.000 kn

Dvije tisuće kuna više, sve zato što su zagrebačka Gradska groblja povećala cijene, morali su podmiriti Zagrepčani u najtežim trenucima – za ukope svojih članova obitelji.

Spomenuto povećanje cijene podiglo je trošak sprovoda za prosječnih 30 posto više nego u ostalim gradovima Hrvatske pa je u jeftinijoj varijanti potrebno i 15.000 kuna za zagrebački pokop. No uskoro bi se ta cijena trebala sniziti.

Pobuna pogrebnika

Dogovor je potvrđen na sastanku s redstavnicima gradske uprave i pogrebnicima, na kojem je umjesto gradonačelnika Milana Bandića glavnu riječ vodila Mirka Jozić, pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu, u zagrebačkoj gradskoj upravi.

Dogovor postignut je nakon prošlotjedne pobune pogrebnika koji su pred građanima ostali jedini krivci za poskupljenje sprovoda, uz teško objašnjenje ožalošćenim članovima obitelji da na monopolistički utjecaj Gradskih groblja u Zagrebu ne mogu, koliko god se trudili, utjecati. No koliko će točno biti smanjenje cijene ukopa još je uvijek tajna – Gradska groblja, odnosno Grad Zagreb tu vijest s jučerašnjeg sastanka odlučili su zadržati za sebe pa u maniri već dobro uhodanog PR-a ovih dana to prezentirati građanima.

Da se vidi da delaju, kako to prvi čovjek grada Zagreba voli naglašavati, i kako u baš svakoj minuti misle i na žive i mrtve Zagrepčane. Naime, povećanje cijena odnosilo se isključivo na komunalnu uslugu, kao jedan od dva elementa ukupne cijene pogreba, na koju monopol, bez obzira na to koliko je pogrebnika u gradu, ima tvrtka Gradska groblja u kojoj se u posljednjih godinu dana, kako neslužbeno doznajemo, dodatno zaposlilo dvadesetak ljudi.

Drugi dio cijene – onaj tržišni – odnosi se na pogrebnike, ljesove, cvijeće, glazbu, a ona se, tvrde zagrebački pogrebnici, nije mijenjala unatoč tome što su i sami proizvođači ljesova u pandemijskoj godini povećali cijene za otprilike deset posto. Na jučerašnjem sastanku s gradskim predstavnicima postignut je još jedan dogovor – zaposlenici Gradskih groblja morat će vikendom raditi barem četiri sata dulje. Naime, do sada, ako bi tko u glavnom gradu umro u subotu iza 14 sati, samo na termin za sprovodmorao bi čekati ponedjeljak jer referenti Gradskih groblja nisu radili, a takva čekanja ujedno su onima koji plaćaju sprovode povećavala troškove. Sada će se, kako doznajemo, to promijeniti pa će pogrebnici s Gradskim grobljima i tijekom vikenda moći dogovoriti termine sprovoda kako bi građanima i na tome uštedjeli novac, a pokojniku osigurali koliki-toliki pijetet.

Bez grobnice trošak se penje

Spomenutih dvije tisuće kuna više, da postupak Gradskih groblja bude jasniji, odnosi se samo na one koji imaju grobnicu, a za one koji nemaju grobnicu trošak ukopa u metropoli odlazi doslovce u nebo. Oni najsiromašniji Zagrepčani nemaju mnogo izbora – najjeftiniji ispraćaj je na Krematoriju i košta sedam tisuća kuna. To znači kremiranje bez ijednog cvijeta, glazbe...

– Pogrebnici su se pobunili zbog zabrane prodaje osnovnih urni, prijevoza vijenaca nakon ispraćaja na Mirogoj i nemogućnosti dobivanja termina za pogreb nedjeljom, ali nakon današnjeg sastanka imamo razloga vjerovati da će stvari korigirati i unaprijediti na korist građana Grada Zagreba. Cijene pogreba bit će osjetno niže, to nam je obećano – kazao je jučer Zoran Žic iz Udruge pogrebnika Grada Zagreba nakon sastanka u gradskoj upravi.