Ispovijest dvojice Zagrepčana: 'Prevario nas je isti podstanar, evo što nam je učinio od stanova'

Kroz nevjerojatnu dramu posljednjih dana prolazi Alen Kozić iz Zagreba. On je iznajmljivač koji u vlasništvu ima nekoliko soba na Kvaternikovom trgu u samom centru grada.

Prije kakvih pola godine javio mu se Domagoj Tandarić, mladić u tridesetim godinama koji je kod Kozića odmah probudio empatiju i suosjećanje. Drugim riječima, iznajmljivač Kozić nasjeo je na njegovu priču.

"Zvao me simpatični dečko, tražio je informacije oko cijene najma. Na prvi pogled nije bio sumnjiv, uredno je izgledao i normalno se ponašao. Doduše, bio je malo osebujan, ali to je donekle bilo čak i simpatično. Kako nije postojalo nikakvih problema, odmah smo potpisali ugovor o najmu stana i odredili cijenu od 1500 kuna mjesečno", priča nam Kozić.

No, nije trebao dugo čekati na prve probleme.

"Već nakon prvog mjeseca počeo je kasniti s plaćanjem. To sam još tolerirao. Naprosto znam u kakvim uvjetima ljudi žive i rade, no posumnjao sam da mi je podstanar lagao da je stalno zaposlen. Ubrzo sam doznao da uopće nije prijavljen na poslu, da se bavi raznoraznim poslovima na crno, da je ovršen i da ga traži policija", govori nam Kozić koji je počeo gubiti strpljenje jer mu je podstanar kasnio s plaćanjem i po nekoliko tjedana.

Kaže da ga nije mogao uhvatiti ni za glavu ni za rep.

"Danima sam se s njim pokušavao sastati i popričati, ali neuspješno. Stalno je pronalazio neke razloge da me izbjegne. Kad sam ga konačno uhvatio, počeo mi je pričati da mu je otac kao branitelj Domovinskog rata poginuo u Vukovaru, a da mu je tom prilikom smrtno stradala i majka. To me strašno pogodilo, pokušavao sam naći razumijevanje za takvu situaciju. Pristojno smo popričali i dogovorili se za dalje, ali tu su nastali novi problemi. On je nastavio po starom, a u međuvremenu sam doznao da mu je majka živa i da mi je lagao. Tu mi je puknuo film", priča Kozić napominjući kako mu je čak i smanjio iznos mjesečne rente.

Foto: Večernji list

Ali ni to nije urodilo plodim pa je Kozić sredinom prošlog tjedna kontaktirao svog podstanara kazavši mu kako ima rok do subote 30. siječnja u podne da izađe iz stana.

"Kad sam za vikend pokušao ući u prostor, imao sam što vidjeti. Dakle, prvo je namjerno slomio ključ u bravi pa sam morao provaliti u svoj vlastiti stan i tako oštetiti ne baš jeftina vrata. Kad sam ušao unutra, pretrpio sam šok. Ugašene cigarete bile su posvuda, smeće je bilo razbacano po cijelom stanu, a kuhinja je bila masna, skorena i smrdljiva. Također, razbio je ormar i liniju i baš se vidi da to nije slučajan pad ili ogrebotina već je namjerno i svom silinom udarao. Vjerojatno od bijesa kad sam mu rekao da mora izaći", prisjeća se Kozić i govori kako ga je od svega najviše pogodilo to što mu je podstanar ukrao i LCD televizor.

"Uz napore i maksimalno razumijevanje čak i mogu shvatiti da je netko neuredan, ali jednostavno ne mogu da mi je ukrao televizor i namjerno porazbijao namještaj", tvrdi naš sugovornik dodavši kako ga je prijavio policiji te da će podignuti tužbu za naknadu štete, ali ne nada se ikakvom opipljivom rezultatu budući da nije ni prvi ni zadnji kojeg je Tandarić prevario i nanio mu štetu.

"To je jedino što mi preostaje. Razlog mog izlaska u javnost nije u tome da bi me netko sažalijevao. Jednostavno imam potrebu kolegama iznajmljivačima u Zagrebu otvoriti oči i kazati im da sutra taj isti čovjek može i njima napraviti isti problem.

Dok smo razgovarali s Kozićem, Večernji list kontaktirao je još jedan gospodin koji je želio nastupiti anonimno. On je identičan problem s Tandarićem imao prije dvije godine.

"Identična priča kao i s gospodinom Kozićem. Prevario me taj slatkorječivi dečko. Uništio mi je u potpunosti stan u centru Zagreba, a ja sam ga samo htio spasiti od ulice i poroka u kojima se našao. Čak sam ga svojevremeno zaposlio kao konobara u svom ugostiteljskom objektu, prijavio ga, ali on je naprosto stan pretvorio u štalu. Tu se nije moglo ući. Stravičan smrad, tvrdokorna prljavština, cigarete, smeće, porazbijani namještaj... Morao sam ga potjerati, a on je otišao bez riječi i sve je stvari ostavio kod mene. Kako je prijavio prebivalište na toj adresi i dandanas ga policija tu zna tražiti pa ja imam neugodnosti", priča nam čovjek koji je također podnio tužbu protiv Tandarića, ali bez obzira na to što je proces otišao u njegovu korist, naplatiti se ne može.

Foto: Večernji list

"On je zaglibio u kocki i drogi. Stan je često smrdio po marihuani. Čuo sam da radi na crno. Od njega se nitko neće naplatiti, vjerujte mi. Ovo samo mora biti upozorenje o tome kakvih podstanara ima", zaključuje.

Napomenimo i to da smo više puta pokušali kontaktirati Domagoja Tandarića no nije nam se javljao na telefon.