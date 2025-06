UŽIVO Detalji o prometu na dane koncerta, pročelnik iznosi plan: 'Pojavljuje se jako puno verzija...'

Pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost Andro Pavuna danas je podijelio detalje o nadolazećoj prometnoj regulaciji tijekom koncerta Marka Perkovića Thompsona.

„Već danima se postavlja pitanje kako će biti reguliran promet. Svi su svjesni da će neki dijelovi grada morati biti posebno regulirani. U javnosti se posljednjih dana pojavljuju različite verzije, pa smatram da je iznimno važno da se mi službeno što ranije oglasimo kako bi sve bilo transparentno,“ izjavio je Pavuna.

Prva faza, označena crvenom bojom, započet će u kasnim večernjim satima u petak. „Najvažniji razlog za ovu fazu je što očekujemo da će dio ljudi dolaziti na hipodrom tijekom noći. Također, želimo zaštititi stambene kvartove od nepropisnog parkiranja,“ objasnio je pročelnik Pavuna. Zona će ostati zatvorena sve dok se većina posjetitelja ne raziđe, što se predviđa u nedjelju ujutro.

Druga faza, označena plavom bojom, planira se provesti tijekom subote, kada se očekuje veliki broj pješaka u tom području. „Zatvaranje će se dogoditi čim broj pješaka prijeđe kritičnu razinu, najvjerojatnije u subotu poslijepodne,“ rekao je Pavuna. Najšira zona, faza tri, prikazana žutom bojom, obuhvaća i izlaz s autoceste, ako se ukaže potreba. Ova faza nije nužno vezana uz zatvaranje, već je zamišljena kao opcija kako bi se službe mogle pripremiti na takvu mogućnost.

„Očekujemo da će velik broj posjetitelja iz zapadnog dijela grada pješice prelaziti preko dva mosta. Deseci tisuća ljudi proći će tim pravcem tijekom nekoliko sati. U tom razdoblju izgubit ćemo terminal Savski most i okretište tramvaja, što znači da tramvajska linija neće funkcionirati ako dođe do zatvaranja. Također, ukoliko bude potrebno, policija će zatvoriti i Jadranski most kako bi pješaci mogli sigurno prijeći,“ dodao je pročelnik Pavuna.

„Naša je želja da Držićeva ostane otvorena kako bi građani imali pristup prema centru grada,“ naglasio je. „Za istočni dio grada se nadamo da neće biti potrebe za zatvaranjem, no ako deseci tisuća ljudi budu hodali preko Mosta mladosti i po cesti, policija će biti prisiljena zatvoriti Držićevu na tom dijelu. Vukovarska ulica će se zatvarati samo na potezu od Miramarske do Kruge, jer je to glavni koridor iz centra grada. Ako se zatvori most, morat ćemo zatvoriti i Jadransku aveniju,“ pojasnio je Pavuna.

Već od kasnih petkovih sati neće biti u funkciji ZET-ov terminal Glavni kolodvor, a ZET se na to pripremao. Vukovarska će od jutra također biti zatvorena za tramvaje, koji tamo neće prometovati. „ZET će biti maksimalno angažiran, koliko to dopušta opskrba strujom,“ istaknuo je. U drugoj fazi, kada se zatvara Avenija Dubrovnik, tramvajski promet neće odmah stati, već će voziti koliko je to moguće, dodao je pročelnik.

„Grad Zagreb angažirat će oko 800 ljudi za potrebe organizacije koncerta, a u taj broj nisu uključeni djelatnici ZET-a. Na 400 hidranta bit će postavljene slavine kako bi građani mogli imati pitku vodu na putu do koncerta. Na terenu će biti i sedam cisterni s pitkom vodom,“ najavio je Pavuna. „Očekujemo uoči koncerta manje fešte diljem grada. Čistoća će pojačano raditi kako bi održala red.“ Pavuna je istaknuo i da nakon prolaska pješaka ceste neće biti otvorene dok ne budu očišćene. „Ceste će biti prioritet čišćenja, zbog čega će neke zone u nedjelju ujutro možda izgledati malo neurednije. Zatvaranje kvartova kreće u petak navečer, ali svi koji ne rade noćnu smjenu moći će normalno na posao.“

„Obaveza policije je propustiti stanare. Jedna je stvar ako netko ide u svoj stan u subotu ujutro, a druga ako ide u subotu navečer. Tih nekoliko sati zbog velikog broja ljudi neće biti moguće prolaziti. Život u gradu zahtijeva prilagodbu na ovakve manifestacije. Policija sigurno neće nepotrebno ograničavati prolaz,“ zaključio je pročelnik. Dodao je i da bi Jadranski most mogao biti zatvoren u subotu poslijepodne, no ako kiša smanji broj posjetitelja ili ako svi dođu ranije i prespavaju na Bundeku, zatvaranja možda neće biti. Mostovi se zatvaraju kako bi hitne službe mogle nesmetano doći do bolnica na sjeveru grada.

„Nemojte dolaziti javnim prijevozom na koncert. Javni prijevoz treba ostaviti ljudima koji iz zdravstvenih razloga ne mogu pješačiti. Pozivam sve ostale da dođu pješice,“ poručio je pročelnik.

RTL Danas je uoči predstavljanja objavio karte i dio detalja iz prometnog rješenja u koji je imao uvid. Pa bi se tako, prenose, u četvrtak, 3. srpnja, za sav promet, osim za stanare i korisnike prostora, trebala zatvoriti Kajzerica, a u petak i i Središće i Zapruđe, a zatvorit će se i Most slobode. Prava blokada stiže na dan koncerta, 5. srpnja kada se, po informacijama koje ima RTL, ujutro zatvaraju i Avenija Dubrovnik od Remetinečkog do rotora Zapruđe, Avenija Većeslava Holjevca, kao i ulica Savezne Republike Njemačke. S druge strane Save zatvara se Vukovarska ulica, a poslijepodne će se zatvoriti i promet od Lučkog do Remetinečkog rotora, Jadranski most, Držićeva do rotora Zapruđe i Most Mladosti.