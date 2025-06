Evo kako će izgledati promet u Zagrebu na dan koncerta: Pola grada potpuno blokirano

Pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost Andro Pavuna predstavit će prometnu regulaciju uoči i na dan koncerta Marka Perkovića Thompsona , koji će se održati u subotu, 5. srpnja, na zagrebačkom Hipodromu. Dogovor oko režima prometa rezultat je niza intenzivnih sastanaka između Thompsonova menadžmenta, predstavnika Grada Zagreba i Ministarstva unutarnjih poslova, a već nekoliko dana prije samog događaja na snagu stupaju stroge prometne mjere.

Uoči službenog predstavljanja, RTL Danas je objavio karte i dio detalja prometnog rješenja u koji su imali uvid, a prema kojemu će dio grada biti potpuno blokiran za sav promet u nekoliko faza. Prva faza počinje u četvrtak, 3. srpnja, kada će se za sav promet, osim za stanare i ovlaštene korisnike prostora, zatvoriti zagrebačka četvrt Kajzerica. Dan kasnije, u petak 4. srpnja, prometna ograničenja širit će se i na Središće i Zapruđe, a dodatno će se zatvoriti i Most slobode, jedna od ključnih poveznica južnog dijela Zagreba.

Prava prometna blokada nastupit će u subotu, na dan koncerta. Od ranih jutarnjih sati zatvaraju se ključne prometnice poput Avenije Dubrovnik, i to na dionici od Remetinečkog do rotora Zapruđe. Bit će zatvorena i Avenija Većeslava Holjevca, kao i ulica Savezne Republike Njemačke. S druge strane rijeke Save zatvara se i Vukovarska ulica, čime će se dodatno onemogućiti prometovanje vozilima u širem području oko Hipodroma.

Kako bi se dodatno rasteretio promet u okolici mjesta održavanja koncerta, u poslijepodnevnim satima planirano je zatvaranje još većeg broja prometnica. Bit će obustavljen promet na dionici od Lučkog do Remetinečkog rotora, a zatvaraju se i Jadranski most, Držićeva ulica do rotora Zapruđe te Most Mladosti.

Očekuje se da će Pavuna danas na konferenciji detaljno objasniti kako će izgledati ova složena prometna regulacija, koliko dugo će zatvaranja trajati, kojim će se sve ulicama moći prometovati i na koji način će se omogućiti pristup stanarima pogođenih kvartova. Organizatori i predstavnici Grada apeliraju na građane da u danima oko koncerta prate službene upute, izbjegavaju automobilima dolazak u područje Novog Zagreba te se koriste alternativnim pravcima i javnim prijevozom.