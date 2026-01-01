U 2026. je na vidiku zatvaranje nekih od najvećih gradilišta u Zagrebu: Donosimo pregled projekata

Nova godina trebala bi označiti važnu prekretnicu za Zagreb kada je riječ o finaliziranju velikih projekata. Dio investicija napokon bi trebao biti priveden kraju ili barem ući u završnu fazu. U nastavku donosimo pregled najvažnijih zagrebačkih gradilišta koja bi, prema trenutačnim najavama, trebala biti zatvorena tijekom 2026. godine.

Stadion u Kranjčevićevoj

Stadion na Trešnjevki, u koji se ulaže 44 milijuna eura, trebao bi se dovršiti krajem ove godine. Bit će to moderna sportska arena po standardima Uefe s kapacitetom od 11.163 mjesta koja će biti potpuno natkrivena te postati privremeni dom Dinama. Podsjetimo, radovi su započeli u travnju prošle godine uklanjanjem dotrajalog objekta, nakon čega je započela izgradnja potpuno novog stadiona. Izgradnja tribina krenula je u listopadu, a konstrukcija sjeverne tribine, prve u nizu, izdiže se iznad terena, čime projekt ulazi u svoju najvidljiviju fazu.

Bazen u Španskom

Projekt čija je realizacija počela u srpnju prošle godine ima rok od 18 mjeseci, što znači da bi Zagrepčani 2026. trebali dobiti novo moderno kupalište. Gradnja bazena u Španskom stoji 34 milijuna eura, a Grad je za realizaciju aplicirao i za europska sredstva. Prijavio se na natječaj Ministarstva turizma i sporta u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a procjena je bila da će dobiti 18 milijuna eura. No, zbog nepotpune je dokumentacije projekt odbijen, nakon čega je Grad podnio tužbu, a Upravni sud lanjskoga je rujna donio odluku u korist ministarstva.

Sarajevska

U gradnju 1,8 kilometara ceste te 2,25 kilometara tramvajske pruge na Sarajevskoj ulaže se 31,3 milijuna eura, a cesta će, prema Tomaševićevim najavama, biti gotova početkom ove godine, no zbog kašnjenja Hrvatskih autocesta u izgradnji nadvožnjaka iznad Ranžirnog kolodvora, planirana tramvajska pruga morala je biti privremeno skraćena za oko 450 metara te će zasad završavati privremenim okretištem kod Ulice Aleksandra Brdarića. Okretište ispod budućeg nadvožnjaka može se graditi tek nakon što HAC završi svoj dio radova, a to se očekuje tek 2028. godine. Spomenimo i kako će Sarajevska postati prva nova tramvajska zona u Zagrebu u posljednjih 20 godina. Prije nje, nove je tračnice dobila Avenija Dubrava.

Dom sportova

U obnovu Doma sportova ulaže se 45 milijuna eura. Radovi su počeli lanjskoga srpnja i podijeljeni su u tri faze. Faza 1, vrijedna 30 milijuna eura, uključivala je rekonstrukciju i sanaciju dvorana 1, 3 i 4. Nakon što su one cijelo ljeto bile bez krova, na red je došla i Dvorana 2 odnosno faza 2 vrijedna 7,8 milijuna eura. Faza 2 uključuje uklanjanje krova na Dvorani 2, uklanjanje postojeće čelične konstrukcije i projektiranje nove te izvedbu pojačanja oko postojećih stupova. Za izvedbu, tvrtka Bridge&Anchor ima pola godine. Treća faza donosi potpunu energetsku obnovu i modernizaciju interijera. Dom sportova u novom bi ruhu trebao zasjati ove godine.

Rekonstrukcija III. razine petlje na Držićevoj

Po svemu sudeći, radovi na petlji na križanju Slavonske i Držićeve mogli bi biti dovršeni i prije roka koji istječe u lipnju ove godine, rekao nam je Ante Borovina, član Uprave splitske Spegre, koja je glavni izvođač u obilasku radova prije nekoliko mjeseci. Radovi su podijeljeni u nekoliko cjelina, a uključuju zamjenu asfalta i hidroizolaciju, obnovu pješačke i odbojne ograde te sanaciju armiranobetonske konstrukcije, stupova i upornjaka. Na popisu je i zamjena prijelaznih naprava, rubnjaka i slivnika, izvođenje hidrodemoliranja oštećenog betona, visokotlačno pranje te nanošenje antikorozivnih premaza. Ugradit će se 1261 metar novih rubnjaka i pješačkih ograda, ali i 1330 metara odbojnih, kao i 14.255 ankerskih elemenata te 13 tona mrežaste armature. Najkrupniji i najzahtjevniji radovi su finalizirani.

Rekonstrukcija nadvožnjaka na Ljubljanskoj aveniji

Radovi vrijedni nešto više od 597.000 eura na izvanrednom održavanju nadvožnjaka Ljubljanska-Jankomir započeli su 16. lipnja 2025., a trebali bi završiti 2. veljače ove godine.

Uspinjača

Završetak obnove vrijedne 7,2 milijuna eura očekuje se u ožujku. Osim sanacije gornje i donje postaje, obnove pruge i mehaničkih dijelova te zamjene dotrajalih konstrukcijskih i električnih sustava, cjelovitu obnovu će proći i Tomićeve stube koje se protežu od donje stanice uspinjače do kule Lotrščak. S radovima bi se trebalo započeti uskoro, procijenjeno je da će trajati tri mjeseca, a vrijedni su 300.000 eura.

Branimirova i Kolakova

Kako bi se rasteretio promet s istoka, 75 milijuna eura Grad investira u 3,9 kilometara produljene Branimirove te 2,8 kilometara Kolakove, a obje se grade u tri etape. Prva faza na Branimirovoj je dovršena, očekivalo se da će radovi na trećoj fazi započeti ljetos, no nedavno je tek odabran izvođač. Odlučeno je da tvrtka P.G.P. za 4 milijuna eura bez PDV-a izvede rutu od oko 800 metara do Varaždinske ceste, a druga faza je predviđena za početak 2026. Dovršetak svih radova planiran je pak za 2027., kada se očekuje i finaliziranje produljenja Kolakove, gdje se trebalo početi kopati ovog ljeta.

Gornja postaja stare žičare

Projekt potpune rekonstrukcije i prenamjene napuštenog objekta koji je, prema prethodnim najavama trebao biti dovršen početkom ove godine, probit će predviđene rokove, a, kako u nam ranije potvrdili iz Grada, razlog su "nepredviđeni problemi na postojećoj konstrukciji i potreba izmjene projektne dokumentacije". Radovi se financiraju iz gradskog proračuna, a premda je natječaj za izvođača radova bio vrijedan 1,3 milijuna eura, za projekt je na koncu utrošeno 2,3 milijuna. Nova predviđanja kažu da je očekivani rok završetka svih radova, uključujući projektiranje i izdavanje dozvola, ljeto 2026.

Kino Europa

Obnova vrijedna 11 milijuna eura trebala je početi jesenas, no i ovi radovi kasne. Kao razlog zastoja, gradska vlast navela je niz tehničkih problema vezanih uz organizaciju gradilišta koji se trenutačno rješavaju. A nakon što se izvođača uvede u posao kreće rok od 19 mjeseci za završetak radova.