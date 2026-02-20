Naši Portali
RADOVI NAPREDUJU PO PLANU

Konačno novi park u Gajnicama! Stiže i ljuljačka za najmlađe

Možemo Zagreb Zapad/Facebook
VL
Autor
Ana Vrbanek
20.02.2026.
u 15:18

Podsjetimo, temeljita obnova dječjeg parkića u Brazilskoj ulici započela je prošle godine.

Novi park za djecu u Brazilskoj ulici u zagrebačkom kvartu Gajnicama raste iz dana u dan, pohvalili su se na svojim društvenim mrežama iz Možemo Zapad. – Konačno! Drugi park u Gajnicama u kojem će biti i ljuljačka s ogradicom za najmlađe. Postavit ih treba u barem još dva parka – napisala je jedna korisnica u komentarima ispod objave na Facebooku.

Podsjetimo, temeljita obnova dječjeg parkića u Brazilskoj ulici započela je prošle godine. Radi se punom parom, radovi napreduju po planu, kazali su iz Možemo Zapad. Stanovnici Gajnica uskoro će, tako, sa svojom djecom uživati u modernim, zanimljivim i potpuno novim spravama, napisali su u objavi na Facebooku, a osim toga u sklopu obnove dodat će se i nova javna rasvjeta.

