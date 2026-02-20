Gdje je nestao kontrolor? Jedni ga prizivaju, drugi proučavaju Kazneni zakon

Pitanje s Reddita : – Kad vas je zadnji put kaznio kontrolor ZET-a? Ili barem pokušao... – izazvalo je niz reakcija, anegdota, bijesa, šala i pravnih savjeta. Jedni priznaju da su kao studenti redovito “riskirali”. – To je bilo doba kad sam bio siromašan učenik. Karta je bila 10 kuna, a za 10 kuna sam i jeo i pio taj dan – piše jedan korisnik. Drugi dodaje da ga je prije godinu dana kontrolor “gnjavio jer je karta istekla prije par minuta”.

Ima i onih koji se ne planiraju dovesti u tu situaciju. – Od kad postoji karta za 4 kn / 50 centi, ne pada mi na pamet sramotiti se – piše jedan. – Neću se brukati za 4 kune – nadovezuje se drugi. No dio rasprave ide u potpuno drugom smjeru – pravnom.

– Ne može me kazniti jer me po zakonu ne smije legitimirati. Jedini izuzetak je kontrola s djelatnikom MUP-a – tvrdi jedan komentator. Drugi citira članak 136. Kaznenog zakona i objašnjava da kontrolor nema pravo zadržavati putnika, uz savjet: “Naučite zakone države u kojoj živite.”

Naravno, uslijedila je i kontra: – Nije sve u legalizmu, ima nešto i u dignitetu. Ako se stvarno švercam i kriv sam, čovjek radi svoj posao – piše drugi sudionik rasprave. Neki su podijelili i “terenske taktike”:

– Ako ga vidiš, samo reci da ćeš izaći na idućoj stanici.

– Izgledaj zauzeto i prođi pokraj njega.

– Filozofiraju da će zvati policiju, ali policija neće izlaziti zbog karte – tvrdi jedan.

Jedan korisnik piše kako su mu “deset puta prijetili policijom”, a navodno “nijednom nisu došli”. Drugi pak kaže da se u inozemstvu nikad ne šverca jer javni prijevoz funkcionira, dok u Zagrebu, kako tvrdi, “moraš računati dodatno vrijeme jer nikad ne znaš hoće li tramvaj doći”. U raspravi ima i ironije: – Pošto sam 190/110, nikad mi ne prijete – našalio se jedan korisnik, na što mu je drugi odgovorio da je to “predinfarktno stanje”. Pojedini komentatori tvrde da kontrolore dugo nisu ni vidjeli, pogotovo izvan špice, dok drugi smatraju da su prisutni, ali rjeđe ulaze u konflikte nego li prije.

