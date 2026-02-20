Naši Portali
NE VOZE VEĆ GODINU I 8 MJESECI

Gotove do kraja mjeseca? Ipak ne, pokretne stepenice kod Importanne centra proradit će tek kasnije, ima s tim veze i Kina i Rt dobre nade

Autor
Hana Ivković Šimičić
20.02.2026.
u 20:00

Rok izvođenja produljuje se za 4 mjeseca, te je puštanje u rad planirano na ljeto ove godine. Produljenje je uzrokovano objektivnim okolnostima koje nije bilo moguće predvidjeti u fazi projektiranja, kažu u Gradu

Polako i oprezno, jednu po jednu spuštaju se već više od godinu i osam mjeseci Zagrepčani po stubama koje povezuju Trg kralja Tomislava s pothodnikom Importanne Centra i ZET-ovim terminalom na Glavnom kolodvoru. Pokretne stepenice, kojima se dnevno koristilo i do 350.000 ljudi, još od ljeta 2024. godine izvan su funkcije, a radovi na njihovoj zamjeni počeli su lanjske jeseni. Do kraja ovog mjeseca trebali su biti gotovi, no u Gradu su nam upravo potvrdili da će se taj rok morati značajno produljiti

– Zbog okolnosti na koje Grad kao naručitelj radova kao ni izvođač radova nisu imali mogućnost utjecaja, doći će do produljenja roka za završetak radova. Sukladno odredbama Ugovora o izvođenju radova rok izvođenja produljuje se za 4 mjeseca, te je puštanje u rad planirano na ljeto ove godine. Produljenje je uzrokovano objektivnim okolnostima koje nije bilo moguće predvidjeti u fazi projektiranja niti ih je bilo moguće otkloniti bez izmjene tehničkog rješenja – kazali su u Gradu.

Kako su objasnili, radnici su nakon demontaže stepenica i čišćenja okna pronašli neusklađenosti između projektne dokumentacije i stanja na terenu, što je zahtijevalo korekciju tehničkog rješenja. – To je uzrokovalo privremenu obustavu proizvodnje elemenata u tvornici do zaprimanja novih tehničkih uputa. Nakon što su izmjene tehničkog rješenja definirane, dokumentacija je proslijeđena u proizvodnju u Kinu, gdje se nalazi tvornica koja proizvodi pokretne stube – rekli su nam u gradskoj upravi.

FOTO Država rasprodaje nekretnine diljem Hrvatske: Stan u Zagrebu od 25.000 eura, evo detalja
A to je samo dio razloga u kašnjenju, objašnjavaju dalje, jer su problemi nastali i prilikom dostave samih stepenica iz Kine u Hrvatsku. –  Dio produljenja roka posljedica je globalnih geopolitičkih okolnosti koje utječu na međunarodne lance opskrbe i pomorski promet. Stepenice se transportiraju brodom do luke Rijeka u kontejnerima, pri čemu se rok isporuke produljuje zbog aktualne sigurnosno-političke situacije u području Crvenog mora i Sueskog kanala. Zbog obustave prolaza dijela brodarskih kompanija, promet se preusmjerava na znatno dulju rutu oko Rta dobre nade, što uzrokuje produljenje vremena prijevoza, povećanje logističkih troškova i kašnjenja u isporukama, na što Grad kao naručitelj nema mogućnost utjecaja – naglašavaju. 

Nove stepenice tako će kod Importanne centra osvanuti najranije u lipnju, odnosno točno dvije godine nakon što su Zagrepčani prvi puta zamijetili njihov kvart. A riječ je, podsjetimo, bilo o pokretnim stubama proizvedenima još 1995. godine, pa su kvarovi posljednjih godina bili učestalih. Upravo zato se išlo u njihovu demontažu i zamjenu novima, a radovi su vrijedni oko 800 tisuća eura s PDV-om. 

Stube su, podsjetimo, svojevremeno bile i predmet sudskog spora  između Centra i Grada oko toga tko bi ih trebao održavati. Dijelom se, naime, nalaze na javnoj površini pa nije bilo potpuno jasno čiji je to zadatak bio, a 2018. godine je došlo do i svojevrsne “talačke krize” kad su stepenice okupirali zaštitari Importannea koji nisu dali serviserima iz Grada da rade na njima. Situacija je bila složenija i zbog pravnog spora između Grada i Importannea koji se ticao milijunskog duga na ime održavanja zajedničkih dijelova nekretnina, uključujući stepenice.

Ključne riječi
Zagreb importanne pokretne stepenice

SL
slinavelhagep
20:45 20.02.2026.

