Rok 30 dana! HDZ stisnuo Tomaševića zbog zabrane ZDS-a, imaju jedno ključno pitanje

Kakve je mjere, točno, gradonačelnik Tomislav Tomašević poduzeo kako bi na gradskim površinama te u svojim ustanovama zabranio korištenje ustaških i drugih simbola, pozdrava te obilježja koja potiču na mržnju? Žele to znati zagrebački HDZ, Domovinski pokret i HSU, koji su u dnevni red po hitnom postupku uputili prijedlog zaključka kojim se gradonačelnika obvezuje na dostavu izvješća u kojem se to detaljizira, i to u roku od 30 dana.

– Izvješće treba sadržavati sve mjere koje je poduzeo gradonačelnik, a kojima se onemogućuje korištenje obilježja, slogana ili poruka kojima se veliča, potiče ili odobrava nacionalna, rasna ili vjerska mržnja te fašističkih ili ustaških simbola ili pokliča, uključujući poklič 'Za dom spremni' – stoji u prijedlogu dokumenta koji su uputili iz Kluba zastupnika HDZ-DP-HSU.

Gradska skupština je, podsjetimo, lanjskog studenog donijela zaključak u kojem se gradonačelnik poziva da "radi zaštite javnog reda i mira te očuvanja ustavnih vrednota Republike Hrvatske, poduzme mjere kojima će se osigurati da se na površinama i u prostorima kojima upravljaju ustanove kojima je Grad Zagreb osnivač ili trgovačka društva u vlasništvu Grada Zagreba i na javnim površinama za čije korištenje Grad Zagreb izdaje dozvolu u svrhu organizacije javnih događaja, ne koriste obilježja, slogani ili poruke kojima se veliča, potiče ili odobrava nacionalna, rasna ili vjerska mržnja".

Zaključak dodatno precizira da se to odnosi i na zabranu korištenja "fašističkih ili ustaških simbola ili pokliča, uključujući poklič 'Za dom spremni', a što je zabranjeno člankom 39. Ustava Republike Hrvatske". HDZ-u sad žele znati kakve je to konkretne mjere Tomašević u međuvremenu poduzeo, a potrebno je to, tvrde, jer se na dnevnom redu nalazi i točka kojom se odobrava gradonačelniku podizanje ustavne tužbe oko Vladine organizacije dočeka rukometaša na glavnom gradskom trgu, gdje je nastupio Marko Perković Thompson.

– Potrebno je da se građani upoznaju s aktima u koje su gradonačelnik Grada Zagreba i trgovačka društva u vlasništvu Grada Zagreba ugradili mjere za onemogućavanje korištenja obilježja, slogana ili poruka kojima se veliča, potiče ili odobrava nacionalna, rasna ili vjerska mržnja te fašističkih ili ustaških simbola ili pokliča, uključujući poklič "Za dom spremni", a kako ubuduće ne bi dolazili u situaciju nepotrebnih političkih i društvenih napetosti – stoji u obrazloženju HDZ-ova dokumenta.