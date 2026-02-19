Na Tomaševićevoj presici otkrili da se ugovor za Vjesnik potpisuje danas, a i za koliko se otvara podvožnjak Savska-Slavonska

Gradonačelnik Tomislav Tomašević i suradnici danas su bili u Odri, gdje su otvorili radove na izgradnji nove školske sportske dvorane. Nakon toga, održao je i konferenciju za medije gdje je odgovarao na novinarska pitanja. OŠ Odra je, inače, jedina škola bez sportske dvorane.

Prvi dio konferencije počeo je s govorom o novoj dvoranom. – Ovo je vrlo emotivan trenutak. Nakon borbi, sudova i bezbrojnih sastanaka, konačno je došao taj dan, kad je društveni interes pobijedio privatni. Većina vas zna o čemu govorim. Danas je za školu i lokalnu zajednicu velik dan. Mi ovaj dan čekamo 50 godina. Hvala učiteljima, roditeljima na beskrajnoj strpljivosti. Želim da ova priča ima lijep kraj i nadam se da ćemo se opet sresti za nekakvih godinu dana kada bude otvorenje škole – rekao je ravnatelj škole Vatroslav Gabrić.

Državna tajnica u Ministarstvu obrazovanja Zrinka Mužinić Bikić također je izrazila zadovoljstvo zbog početka radova. – Gotovo da nema dana da u nekoj od općina, gradova, županija posjećujemo škole i postavljamo kamene temeljce ili dovršavamo već obnovljene ili dovršene zgrade. S ovom dvoranom djeca će se moći kvalitetno razvijati – rekla je.

Gušt nam je uvijek započeti radove, a ovdje je posebni gušt je jer prošlo 50 godina od planova za novu dvoranu, kazao je Tomašević. – Od 111 redovnih osnovnih škola u Zagrebu, jedino ova nema dvoranu. Imovinsko-pravni odnosi su bili vrlo zamršeni, imali smo i paradoksalnu situaciju da škola krši zakonske propise jer nema dvoranu, a nije imala pravni način kako da dobije školsku dvoranu. Hvala svima, i u ministarstvu obrazovanja, ministarstvu graditeljstva, i ministarstvu financija, ajmo reć. Kao što je rekla državna tajnica, s obzirom na sve više učenika, imat ćemo isti problem, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Nije nikad stvar bila političke volje. Radovi bi, nadam se, trebali trajati godinu dana. Molim izvođače Ing-Grad da to doista bude u roku, ovdje nam je svaki dan bitan. Govorimo o 2300 kvadrata, velika dvodijelna sportska dvorana. Učenici će imati najbolji komfor koji mogu, dvorana će biti povezana za školom, ukupna vrijednost investicije nešto manja od 7 milijuna eura – rekao je te podsjetio da su u tijeku radovi na pet škola u Zagrebu, ali i da se u Odri upravo radi na novoj ambulanti. Na pitanje kako se odvijala nastava tjelesne kulture bez dvorane, ravnatelj je objasnio da je bila u učionicama, za lijepog vremena na gradskom trgu, a za ružnog u holu škole. – Državni smo prvaci u šahu – pohvalio se.

Što se tiče drugih tema, jedno je bilo vezano za uskrsnice. – Bit će uskrsnice, iznose 100 eura, kao i božićnice za preko 32.000 ukupno korisnika. Mislim da se radi o nešto od 5000 umirovljenika, a ostali su roditelji djece s teškoćama i osobe s invaliditetom – odgovorila je Dolenec. Tomašević je komentirao i potencijalnu listu za Zorana Milanovića. – Odgovaram isto kao prije tjedan dana. Ne komentiram glasine ni hipotetska pitanja – rekao je, a što se tiče radova na uklanjanju Vjesnika, dogradonačelnik Luka Korlaet rekao je da se, prema njegovim informacijama, ugovor potpisuje danas, a u prvih 30 dana podvožnjak bi se trebao pustiti u promet. – Ugovor sadrži ozbiljne penale, pa vjerujem da će se izvođač držati rokova – rekao je Korlaet.

Jedno je pitanje bilo vezano uz komentar premijera da neće preispitivati gradsku odluku o zabrani koncerata jer su to "mrtva slova na papiru". – Moj komentar na to je sljedeći: Mi se zadnja četiri dana bavimo s jednim saborskim zastupnikom i bavimo se u tom slučaju sa posljedicama, a ne sa uzrocima. Uzrok je bio kada je još u srpnju jedan saborski zastupnik u Saboru za vrijeme sjednice uzviknuo taj ustaški protuustavni pozdrav i prvi puta, dugo vremena nije dobio ni opomenu. I onda čemu se čudimo? Uzrok je bio tada, a mi se bavimo posljedicama. Ja sam još tada rekao da su i zakonodavna i izvršna i sudska vlast propustile izvršiti svoj posao. I zbog toga je Zagreb donio odluke kakve je donio. I ako će i dalje vlast ignorirati što se događa, bit će tih posljedica još i više – rekao je.

Kakav stav ima Grad prema zabrani alkohola iza 20 sati? – Nismo još zauzeli stav o tome, razgovarat ćemo i s koalicijskim partnerima, vidjeti kako će drugi gradovi to urediti, pa ćemo donijeti odluku i informirati vas – rekao je. Što se tiče nadolazeće sjednice Gradske skupštine, zakazane za 24. veljače, te dvije točke koje se tiču ocjene ustavnosti Zakona o prostornom uređenju te ustavne tužbe oko dočeka rukometaša, rekao je da će i druge županijske skupštine ići u smjeru preispitivanja Zakona o prostornom uređenju. – Kad je riječ o dočeku rukometaša, tu se radi o suglasnosti za podnošenje ustavne tužbe, i očekujem da se tu Ustavni sud oglasi. Vlada je prekršila ustav kad je organizirala događaj, to je bio opasan presedan – rekao je.

Glede najavljenog prosvjeda roditelja iz Osnovne škole Ivan Goran Kovačić, nezadovoljni duljinom obnove škole Korlaet je rekao da je obnova zaista kompleksna. – Kad se krenulo u radove, kad su se počeli guliti žbuka sa zidova i stropova, shvatila se da konstrukcija uopće nije bila kakva je bila predočena u nacrtima. Ni temelji, ni ziđe, ni stropovi. Projekti su se morali prilagoditi, ugovori aneksirati. Radovi su ponovno krenuli, napokon, stvar se sad pokrenula, i ako odete tamo, vidjet ćete da su radnici tamo, da ih ima dovoljno, da se radi na svim vrstama radova i ja se nadam da je to negativno raspoloženje splasnulo. Mi ćemo danas primiti predstavnike i vijeća roditelja i školskih roditelja i ravnatelja obaju škola da im iz prve ruke kažemo kako stoje stvari. Hoće li se oni nakon toga okupiti ili ne, ostaje na njima. Rok je i dalje isti, početak nove školske godine – rekao je.

O realizaciji novog Parka Novi Zagreb, Korlaet je ponovio da je u tijeku anketa u kojoj građani mogu reći što misle o programiranju budućeg parke. – Taj park je dio onog što kolokvijalno zovemo Plava potkova. Tema ankete je Park Novi Zagreb, ogromna površina, maltene novi Maksimir. Na osnovu inputa koji ćemo dobiti od građana iz ankete, ići ćemo u pripremu velikog urbanističkog natječaja za taj potez – rekao je, a Tomašević je rekao da je riječ o projektu koji neće nastati preko noći, te da se ide polaganijim tempom jer se ide participativno, u komunikaciji sa stanovnicima.