SPOJ TRADICIJE I MODERNOG

Duh plesnjaka, brunch i stand-up: Novo poglavlje zagrebačke Gradske kavane

20.02.2026.
u 15:00

Gradska Kavana danas je prostor za razne događaje, od korporativnih eventa i domjenaka, privatnih proslava do kulturnih programa i networking večeri.

Gradska Kavana u posljednjih nekoliko mjeseci prošla je značajnu promjenu i sve više se profilira kao središte društvenog i kulturnog života Zagreba. Spoj tradicije i modernih programa privlači publiku koja cijeni glazbu, gastronomiju i druženje u urbanom ambijentu. U novom konceptu, Gradska Kavana nudi raznovrstan večernji program. Među istaknutim događanjima su live bendovi, koji vraćaju duh plesnih večeri, te disco večeri poput Back to the 80s i Cro Dance Night, koje spajaju nostalgične hitove i suvremenu energiju. Svakog petka prostor, pak, preuzima house program Salon Electronique, s modernim elektroničkim ritmovima u elegantnom okruženju.

Svaki drugi četvrtak održavan se After Five afterwork program, s ekskluzivnim signature koktelima. U nadolazećem razdoblju planiraju i dodatno proširiti ponudu. U sklopu projekta "Bez pardona" održavat će se Podcast srijede s Idom Prester, donoseći otvorene i aktualne razgovore uživo. Ljubitelji humora moći će pratiti i Comedy Stand Up Night, večeri s nastupima domaćih komičara.

Gastronomska ponuda također se razvija. Brunch program, već popularan među zagrebačkom publikom, dobio je nova jela koja kombiniraju klasične recepte s modernim twistom. Barski segment obogaćen je večerima s gostujućim barmenima, u suradnji s brendovima Heritage i Maraska, gdje posjetitelji mogu kušati ekskluzivne koktele i inovativne kombinacije okusa. Gradska Kavana danas je prostor za razne događaje, od korporativnih eventa i domjenaka, privatnih proslava do kulturnih programa i networking večeri.
Ključne riječi
Zagreb gradska kavana

