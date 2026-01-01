Velika akcija na istoku Zagreb: Zaplijenjeno više od 28 tisuća komada pirotehnike, uhićena dvojica muškaraca

Zagrebačka policija u utorak, 30. prosinca, u sklopu operativne akcije „Mir i dobro 2025./2026.“ provela je opsežno postupanje na području Dubrave tijekom kojeg je zaplijenjena velika količina ilegalne pirotehnike, a uhićena su dvojica muškaraca u dobi od 33 i 36 godina. Prvo uhićenje zabilježeno je oko 17 sati u Konjšćinskoj ulici, gdje su policijski službenici zbog sumnje u nedozvoljeno posjedovanje pirotehničkih sredstava priveli 33-godišnjaka. Temeljem naloga Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu provedena je pretraga njegove obiteljske kuće i pripadajućih prostorija, pri čemu je pronađeno i oduzeto ukupno 23.327 komada pirotehničkih sredstava kategorija F1, F2, F3 i F4. Najveći dio zaplijenjene pirotehnike činilo je više od 20 tisuća komada kategorije F2.

Nedugo potom, oko 17.40 sati, policija je u Derventskoj ulici uočila osobni automobil zagrebačkih registarskih oznaka u kojem se nalazila veća količina pirotehničkih sredstava. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da automobil i pirotehnika pripadaju ranije uhićenom 33-godišnjaku, koji je policiji dragovoljno predao dodatnih 2.259 komada pirotehnike raznih kategorija. Zbog prekršaja iz Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja protiv muškarca je podnesen optužni prijedlog, a jučer je doveden na nadležni prekršajni sud u Zagrebu.

Istoga dana, oko 18.30 sati, policijski službenici u Jasenovačkoj ulici zatekli su 36-godišnjeg muškarca kako u osobni automobil utovaruje kutije s pirotehničkim sredstvima. On je policiji dragovoljno predao tri kutije s ukupno 810 komada pirotehnike kategorije F2, nakon čega je uhićen. U nastavku postupanja, iz natkrivenog prostora uz kuću u njegovu vlasništvu, muškarac je dragovoljno izručio dodatnu pirotehniku: 500 komada kategorije F1, 1.577 komada kategorije F2 te 237 komada kategorije F3. Ukupno je kod njega oduzeto 3.124 komada pirotehničkih sredstava. I protiv 36-godišnjaka podnesen je optužni prijedlog zbog istih zakonskih prekršaja, te je i on jučer doveden je na prekršajni sud u Zagrebu.