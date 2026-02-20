Naši Portali
NA ZAGREBAČKOM VELESAJMU

Tri dana lovačkog sajma u Zagrebu, najvećeg do sad. Čeka vas 91 izlagač, revija pasa i humanitarni gulaš

VL
Autor
Ana Vrbanek
20.02.2026.
u 14:35

Sajam lova moguće je posjetiti u subotu od 10 do 19 sati te u nedjelju do 18 sati. Cijena ulaznice iznosi 8 eura, dok je cijena ulaznice za lovce 7 eura, a učenike, studente i umirovljenike 5 eura.

Jedno od najvažnijih regionalnih događanja za lovce i zaljubljenike u prirodu, Zagrebački sajam lova, svečano je otvoren danas na Zagrebačkom velesajmu. Sajam je moguće posjetiti do nedjelje, 22. veljače, u paviljonu osam Zagrebačkog velesajma u kojem će se okupiti međunarodni izlagači, stručnjaci i svi oni koji dijele strast prema prirodi, tradiciji i inovacijama u lovstvu. Ukupno 91 izlagača, odnosno proizvođača i zastupnika renomiranih svjetskih brendova, izlagat će opreme za lov, sportske, vojne i zaštitarske opreme.

Sajam je otvorio Mato Čičak, predsjednik Županijske skupštine Zagrebačke županije, predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza te izaslanik Predsjednika Hrvatskog sabora. – Zagrebački sajam lova postat će centar okupljanja u budućnosti. Čestitam svima na organizaciji. Ovogodišnji sajam najbolji je do sada. Želim svim kolegicama i kolegama lovcima da pronađu sve što im treba na sajmu – kazao je Čičak te najavio proširenje sajma lova za iduću godinu.

U iduća tri dana posjetitelje očekuju brojna događanja. – Tradicionalno u subotu imamo podjelu lovačkog gulaša u sklopu humanitarne kampanje. Također, na pozornici će se održati niz edukativnih predavanja i panela. U organizaciji Hrvatskog kinološkog saveza održat će se revija lovačkih pasa, a i tu je diorama koja je ove godine obogaćena s trofejima i velikom čekom – kazala je voditeljica sajma Tamara Čubretović.

Ovo je događaj koji slavi hrvatske tradicionalne vrijednosti, očuvanje prirode i lovstva, istaknuo je Marinko Beljo, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske. – Naša lovišta se prostiru na 5.400.000 hektara te se ističu se raznolikošću, ne samo veličinom i vrstom divljači, nego i po
uređenosti i očuvanosti. Imamo odličan geo prometni položaj, klimu i bogatstvo šumskih površina koji su bitni za razvoj lovnog turizma – dodao je.

Sajam lova moguće je posjetiti u subotu od 10 do 19 sati te u nedjelju do 18 sati. Cijena ulaznice iznosi 8 eura, dok je cijena ulaznice za lovce 7 eura, a učenike, studente i umirovljenike 5 eura. Zagrebački sajam lova održava se uz potporu Hrvatskog lovačkog saveza i partnerskih institucija, Uz HLS među tradicionalnim partnerima i izlagačima ističu se i Zoološki vrt grada Zagreba, Zagrebački streličarski savez, Hrvatski sokolarski savez, Hrvatske šume te Hrvatski kinološki savez.
 

