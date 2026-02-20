Naši Portali
BEZ KNJIGA I POLICA

Velika promjena za zagrebačke knjižnice, pogledajte kako izgleda novi vizualni identitet

Šibenska gradska knjižnica Jurja Šišgori?a
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Autor
Gabrijela Krešić
20.02.2026.
u 13:10

Pobjedničko rješenje polazi od ideje knjižnice kao mjesta pamćenja, znanja i razmjene informacija. Vizualni identitet temelji se na apstraktnoj, ali izrazito fleksibilnoj grafičkoj strukturi koja se može prilagođavati različitim sadržajima i kontekstima

Knjižnice grada Zagreba odabrale su idejno rješenje novog vizualnog identiteta, čime je započeo proces suvremenijeg i prepoznatljivijeg brendiranja najveće mreže narodnih knjižnica u Hrvatskoj. Na javni poziv za izradu vizualnog identiteta pristigla su ukupno 82 prijedloga, a radove je ocjenjivalo stručno povjerenstvo prema unaprijed definiranim kriterijima – originalnosti i inovativnosti, jasnoći i snazi poruke, mogućnosti prilagodbe različitim primjenama te praktičnosti u svakodnevnoj upotrebi. Odluku su donijeli Andrej Filetin, dr. sc. Maroje Mrduljaš, dr. sc. Sunčica Ostoić, Tamara Valinger i Ivana Vučić, istaknuti stručnjaci iz područja dizajna, arhitekture i kulture.

Foto: Knjižnice grada Zagreba

Prvu nagradu osvojili su Nina Bačun i Sven Sorić s radom pod nazivom „All the World’s Memories“. Njihovo rješenje polazi od ideje knjižnice kao mjesta pamćenja, znanja i razmjene informacija. Vizualni identitet temelji se na apstraktnoj, ali izrazito fleksibilnoj grafičkoj strukturi koja se može prilagođavati različitim sadržajima i kontekstima – od tiskanih materijala do digitalnih platformi. Stručno povjerenstvo posebno je istaknulo dinamičnost i prilagodljivost rješenja te njegovu snažnu komunikacijsku vrijednost, pri čemu se izbjegavaju doslovni i očekivani simboli poput knjige ili police, a naglasak se stavlja na suvremeni vizualni jezik. Drugu nagradu osvojio je rad „Dobra perspektiva Knjižnica“ dizajnerskog studija Kuna Zlatica, koji se istaknuo skladnim spojem suvremenog, pristupačnog i živog vizualnog izraza te pažljivo integriranom interpretacijom kulturno-povijesnog nasljeđa ustanove.
Ključne riječi
knjižnice grada Zagreba Zagreb

