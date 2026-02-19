Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 172
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
IZDVOJENO 2,7 MILIJUNA EURA

Sjećate se kad je ova ulica u centru Zagreba postala pješačka zona pa se planiralo ono veliko uređenje? Grad sad za Vlašku 'vadi' milijune

STUDIO ATMOSFERA/GRAD ZAGREB
Autor
Hana Ivković Šimičić
19.02.2026.
u 17:00

Osim novog pločnika, suncobrana i terasa, u planu su i javne česme na tri razine, za odrasle, djecu i kućne ljubimce, a što se tiče ozelenjivanja prostora, između Branjugove i Draškovićeve postavit će se 14 hortikulturnih zakrivljenih cvjetnih otoka

Još 28. svibnja 2022. godine promet je za automobile zatvoren, a kako bi se prostor estetski "podigao" postavljene su i žardinjere od recikliranog betona u koje su posadili mlada stabla. Nedugo kasnije, stara Vlaška i službeno je proglašena pješačkom zonom, a svečanom otvaranju uz glazbenu pratnju nazočio je cijeli gradski vrh. Dio ulice između Branjugove i Draškovićeve u međuvremenu je dobio je nove, ljepše žardinjere, a održano je ondje i nekoliko gradskih događaja, uključujući i Advent. No koncept stare Vlaške, u kojem će ona postati novi društveni centar gradske jezgre, još nije zaživio. 

Čeka se, među ostalim, na njenu rekonstrukciju te trajno uređenje, a prema viziji arhitektonskog studija Atmosfera, koji je izradio svu potrebnu dokumentaciju, pješačka zona trebala bi biti u potpunosti popločana, s terasama u razini ulice, jednobojnim suncobranima te ujednačenim stolovima i stolcima. Na projektu se, međutim, radi još od 2023. godine, a radovi nikako da počnu.

FOTO Pogledajte kako će izgledati novi dom vatrenih, radovi sjajno napreduju
1/16

Prema posljednjim informacijama, onima s kraje prošle godine, radi se na ishođenju građevinske dozvole a, sudeći prema podacima iz Plana javne nabave za 2026. godinu, s uređenjem bi se konačno trebalo početi ove godine. Iz gradskog proračuna u tu svrhu izdvojeno je 2,7 milijuna eura, a natječaj za izvođače trebao bi se raspisati negdje u prvom kvartalu ove godine. Radovi bi, prema informacijama koje smo dobili iz Grada, trebali trajati šest mjeseci pa je, uzimajući u obzir dugotrajni postupak javne nabave, teško očekivati da ćemo se "zrihtanom" Vlaškom moći prošetati ove godine. 

Sljedeće će, međutim, to svakako biti moguće, pa podsjetimo usput što je sve u planu. Osim novog pločnika, suncobrana i terasa, u planu su i javne česme na tri razine, za odrasle, djecu i kućne ljubimce, a što se tiče ozelenjivanja prostora, između Branjugove i Draškovićeve postavit će se 14 hortikulturnih zakrivljenih cvjetnih otoka

– Zasadit će se visokim travama i niskim grmovima magnolija. U donjem sloju zamišljene su niske trave, koje će rastom u busenima dodatno naglasiti amorfni oblik otoka, a svojom fragilnošću pratiti svaki gradski povjetarac – navodi se u arhitektonskom rješenju studija Atmosfera, koji je pripremio i projektno-tehničku dokumentaciju za realizaciju zahvata. 

Osim prostora Stare Vlaške, za promet vozilima zatvorene su i "Mala Martićeva", dio Masarykove i Tesline te područje oko Rekreativno-sportskog centra Jarun, a zagrebačka vlast, podsjetimo, razmatra i uvođenje dodatnih pješačkih zona, kako u samom centru grada tako i izvan njega. Među lokacijama koje su zasad pod povećalom, kako su isticali na Radićevu trgu, nalaze se Ulica Pod zidom i slijepi dio Martićeve, a razmišlja se i o mogućnosti produženja postojećeg koridora koji se proteže Masarykovom i Teslinom do Gajeve, i to prema istoku sve do sjevernog ruba Zrinjevca.

Ključne riječi
pješačka zona Zagreb plan javne nabave Grada Zagreba stara vlaška

Komentara 4

Pogledaj Sve
Avatar Guy_Fawkes
Guy_Fawkes
17:20 19.02.2026.

Ne razumijem zašto cijeli grad nije pješačka zona obojena u jeeeeednuuuu veeeeliiikuuuu biciklističku stazu? I još bi trebalo nabiti nekoliko milijun gumenih stupića svukuda i po mogućnosti da budu u duginim bojama.

OL
olujasviholuja
17:29 19.02.2026.

Javne "česme"??? 🤔

GH
Gholum
17:24 19.02.2026.

Amorfni bazeni će vjerovatno zakrčiti put hitnoj pomoći i vatrogascima.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!