Sjećate se kad je ova ulica u centru Zagreba postala pješačka zona pa se planiralo ono veliko uređenje? Grad sad za Vlašku 'vadi' milijune

Još 28. svibnja 2022. godine promet je za automobile zatvoren, a kako bi se prostor estetski "podigao" postavljene su i žardinjere od recikliranog betona u koje su posadili mlada stabla. Nedugo kasnije, stara Vlaška i službeno je proglašena pješačkom zonom, a svečanom otvaranju uz glazbenu pratnju nazočio je cijeli gradski vrh. Dio ulice između Branjugove i Draškovićeve u međuvremenu je dobio je nove, ljepše žardinjere, a održano je ondje i nekoliko gradskih događaja, uključujući i Advent. No koncept stare Vlaške, u kojem će ona postati novi društveni centar gradske jezgre, još nije zaživio.

Čeka se, među ostalim, na njenu rekonstrukciju te trajno uređenje, a prema viziji arhitektonskog studija Atmosfera, koji je izradio svu potrebnu dokumentaciju, pješačka zona trebala bi biti u potpunosti popločana, s terasama u razini ulice, jednobojnim suncobranima te ujednačenim stolovima i stolcima. Na projektu se, međutim, radi još od 2023. godine, a radovi nikako da počnu.

FOTO Pogledajte kako će izgledati novi dom vatrenih, radovi sjajno napreduju

Prema posljednjim informacijama, onima s kraje prošle godine, radi se na ishođenju građevinske dozvole a, sudeći prema podacima iz Plana javne nabave za 2026. godinu, s uređenjem bi se konačno trebalo početi ove godine. Iz gradskog proračuna u tu svrhu izdvojeno je 2,7 milijuna eura, a natječaj za izvođače trebao bi se raspisati negdje u prvom kvartalu ove godine. Radovi bi, prema informacijama koje smo dobili iz Grada, trebali trajati šest mjeseci pa je, uzimajući u obzir dugotrajni postupak javne nabave, teško očekivati da ćemo se "zrihtanom" Vlaškom moći prošetati ove godine.

Sljedeće će, međutim, to svakako biti moguće, pa podsjetimo usput što je sve u planu. Osim novog pločnika, suncobrana i terasa, u planu su i javne česme na tri razine, za odrasle, djecu i kućne ljubimce, a što se tiče ozelenjivanja prostora, između Branjugove i Draškovićeve postavit će se 14 hortikulturnih zakrivljenih cvjetnih otoka.

– Zasadit će se visokim travama i niskim grmovima magnolija. U donjem sloju zamišljene su niske trave, koje će rastom u busenima dodatno naglasiti amorfni oblik otoka, a svojom fragilnošću pratiti svaki gradski povjetarac – navodi se u arhitektonskom rješenju studija Atmosfera, koji je pripremio i projektno-tehničku dokumentaciju za realizaciju zahvata.

Osim prostora Stare Vlaške, za promet vozilima zatvorene su i "Mala Martićeva", dio Masarykove i Tesline te područje oko Rekreativno-sportskog centra Jarun, a zagrebačka vlast, podsjetimo, razmatra i uvođenje dodatnih pješačkih zona, kako u samom centru grada tako i izvan njega. Među lokacijama koje su zasad pod povećalom, kako su isticali na Radićevu trgu, nalaze se Ulica Pod zidom i slijepi dio Martićeve, a razmišlja se i o mogućnosti produženja postojećeg koridora koji se proteže Masarykovom i Teslinom do Gajeve, i to prema istoku sve do sjevernog ruba Zrinjevca.