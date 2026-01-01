Naši Portali
Proglašeno izvanredno stanje: Nekoliko desetaka poginulih i stotinjak ranjenih u poznatom skijalištu
OČEVID U TIJEKU

Nemirna Stara i Nova godina za zagrebačke vatrogasce: Gorjeli podrum u Sesvetama i napušteni objekt na Trnjanskoj cesti

Vatrogasna vozila i oprema za gašenje požara
Ivo Cagalj/PIXSELL
VL
Autor
Ivana Špilj
01.01.2026.
u 11:28

Tijekom gašenja požara Trnjanska cesta bila je zatvorena za sav promet u oba smjera, a očevid će se provesti nakon stjecanja uvjeta.

Tijekom Stare i Nove godine zagrebački vatrogasci imali su pune ruke posla, a o dva požara izvijestila je Policijska uprava zagrebačka. Tako je jučer oko 14.50 sati u Sesvetama, u Ulici Ljudevita Posavskog, iz zasad neutvrđenog razloga izbio požar u podrumu stambene zgrade, pri čemu je izgorjelo desetak spremišta s predmetima u vlasništvu stanara. Ozlijeđenih nije bilo, a očevid će biti obavljen danas.

Novogodišnje rano jutro obilježio je još jedan požar, koji je izbio oko 4.50 sati u napuštenom objektu na Trnjanskoj cesti. Uzrok požara zasad je nepoznat, a ni u ovom slučaju nije bilo ozlijeđenih. Tijekom gašenja požara Trnjanska cesta bila je zatvorena za sav promet u oba smjera, a očevid će se provesti nakon stjecanja uvjeta.


 
 

Sesvete Trnje požar Zagreb

