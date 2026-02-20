Zagreb probio novu granicu: Kvadrat stana skočio gotovo 15 posto, ovo su cijene

Internetski oglasnik Njuškalo je i ove godine napravio veliku analizu traženih cijena za prodaju kuća i stanova po županijama i gradovima u Hrvatskoj. Podaci pokazuju da prodavatelji i dalje podižu tražene cijene, a što se tiče Zagreba, i ondje je došlo do značajnog rasta. Podaci Njuškala i ove godine potvrđuju nastavak rasta traženih cijena na tržištu nekretnina – prosječno se za stanove u Hrvatskoj tražilo 3.636 eura po kvadratu, a za kuće 2.696 eura. Iako je rast prisutan u većini županija i gradova, razlike su sve izraženije: najveći porast traženih cijena vidljiv je na obali i u najvećim urbanim središtima, dok se u dijelu kontinentalnih županija cijene kreću znatno niže.
Prodavatelji stanova u prošloj su godini u Hrvatskoj u prosjeku tražili 3.636 eura za svoje kvadrate što je rast od 6,5 posto u odnosu na godinu prije. Pet županija zabilježilo je rast veći od 10 posto, a među njima je i Grad Zagreb, u kojem su cijene veće za 14,94 posto. Kvadrat stanova u glavnom gradu Hrvatske stoji u prosjeku 3698 eura, po čemu se svrstava među osam županija gdje prodavači traže više od 3000 eura po kvadratu.
Što se tiče prodaje kuća, prodavatelji su u prošloj su godini u Hrvatskoj u prosjeku tražili 2.696 eura za svoje kvadrate, što je rast od 4,41 posto u odnosu na godinu prije. Rast traženih cijena po kvadratu kuće veći od 10 posto bilježe četiri županije, a među njima je i Zagreb, gdje kvadrat stoji 2041 euro, što je 10,22 posto više u odnosu na 2012. Zagrebačka županije bilježi rast od 14,39 posto.
Izvucimo podatke i za druge dijelove Lijepe Naše. Što se tiče prodaje stanova, najviše se po kvadratu stana traži u Splitsko-dalmatinskoj županiji gdje prodavatelji po kvadratu u prosjeku traže čak 4.182 eura. Drugo mjesto najviših traženih cijena po kvadratu zauzima Dubrovačko-neretvanska županija u kojoj se za kvadrat stana u prosjeku tražilo 3.834 eura. Slijedi ih Primorsko-goranska županija gdje se u prosjeku tražilo 3.789 €, nešto niže tražene cijene imala je Zadarska županija gdje je prosjek 3.674 eura po kvadratu stana.
Šest županija bilježi prosjek traženih cijena po kvadratu stana manji od 2.000 eura. Najmanja prosječna tražena cijena je u Vukovarsko-srijemskoj županiji i to 1.315 € po kvadratu, slijedi Požeško-slavonska sa prosječno traženih 1.385 eura po kvadratu. Iduće su Bjelovarsko-bilogorska u kojoj se prosječno tražilo 1.572 eura i Virovitičko-posavska županija s prosječno traženih 1.631 euro. U Sisačko-moslavačkoj županiji, koja ujedno bilježi i najveći rast prosječno traženih cijena po kvadratu stana, prošle godine tražilo se 1.913 eura za kvadrat, a u Brodsko-posavskoj 1.979 eura.
Što set iče kuća, U četiri županije tražene cijene za kvadrat kuće prelaze iznos od 3.000 eura i to u Dubrovačko-neretvanskoj (3.095 €/m2), Istarskoj (3.180 €/m2), Šibensko-kninskoj (3.111 €/m2) i Splitsko-dalmatinskoj (3.470 €/m2). Čak se u sedam županija traži manje od 1.000 eura po kvadratu kuće. U Bjelovarsko-bilogorskoj tijekom prošle godine se u prosjeku tražilo 813 €/m2, u Koprivničko-križevačkoj 918 eura po kvadratu, u Sisačko-moslavačkoj županiji tražilo se 890 €/m2, Virovitičko-podravska slijedi s 860 €/m2, za kvadrat kuće u Vukovarsko-srijemskoj tražilo se 804 €/m2. U Brodsko-posavskoj županiji tražena cijena po kvadratu kuće u 2025. iznosila je 960 eura, a najmanja tražena cijena bilježi se u Požeško-slavonskoj županiji gdje je tražena cijena u prosjeku iznosila 795 eura po kvadratu.