Zagreb probio novu granicu: Kvadrat stana skočio gotovo 15 posto, ovo su cijene

Internetski oglasnik Njuškalo je i ove godine napravio veliku analizu traženih cijena za prodaju kuća i stanova po županijama i gradovima u Hrvatskoj. Podaci pokazuju da prodavatelji i dalje podižu tražene cijene, a što se tiče Zagreba, i ondje je došlo do značajnog rasta. Podaci Njuškala i ove godine potvrđuju nastavak rasta traženih cijena na tržištu nekretnina – prosječno se za stanove u Hrvatskoj tražilo 3.636 eura po kvadratu, a za kuće 2.696 eura. Iako je rast prisutan u većini županija i gradova, razlike su sve izraženije: najveći porast traženih cijena vidljiv je na obali i u najvećim urbanim središtima, dok se u dijelu kontinentalnih županija cijene kreću znatno niže.

Prodavatelji stanova u prošloj su godini u Hrvatskoj u prosjeku tražili 3.636 eura za svoje kvadrate što je rast od 6,5 posto u odnosu na godinu prije. Pet županija zabilježilo je rast veći od 10 posto, a među njima je i Grad Zagreb, u kojem su cijene veće za 14,94 posto. Kvadrat stanova u glavnom gradu Hrvatske stoji u prosjeku 3698 eura, po čemu se svrstava među osam županija gdje prodavači traže više od 3000 eura po kvadratu.

Foto: Njuškalo

Što se tiče prodaje kuća, prodavatelji su u prošloj su godini u Hrvatskoj u prosjeku tražili 2.696 eura za svoje kvadrate, što je rast od 4,41 posto u odnosu na godinu prije. Rast traženih cijena po kvadratu kuće veći od 10 posto bilježe četiri županije, a među njima je i Zagreb, gdje kvadrat stoji 2041 euro, što je 10,22 posto više u odnosu na 2012. Zagrebačka županije bilježi rast od 14,39 posto.

Izvucimo podatke i za druge dijelove Lijepe Naše. Što se tiče prodaje stanova, najviše se po kvadratu stana traži u Splitsko-dalmatinskoj županiji gdje prodavatelji po kvadratu u prosjeku traže čak 4.182 eura. Drugo mjesto najviših traženih cijena po kvadratu zauzima Dubrovačko-neretvanska županija u kojoj se za kvadrat stana u prosjeku tražilo 3.834 eura. Slijedi ih Primorsko-goranska županija gdje se u prosjeku tražilo 3.789 €, nešto niže tražene cijene imala je Zadarska županija gdje je prosjek 3.674 eura po kvadratu stana.

Foto: Njuškalo

Šest županija bilježi prosjek traženih cijena po kvadratu stana manji od 2.000 eura. Najmanja prosječna tražena cijena je u Vukovarsko-srijemskoj županiji i to 1.315 € po kvadratu, slijedi Požeško-slavonska sa prosječno traženih 1.385 eura po kvadratu. Iduće su Bjelovarsko-bilogorska u kojoj se prosječno tražilo 1.572 eura i Virovitičko-posavska županija s prosječno traženih 1.631 euro. U Sisačko-moslavačkoj županiji, koja ujedno bilježi i najveći rast prosječno traženih cijena po kvadratu stana, prošle godine tražilo se 1.913 eura za kvadrat, a u Brodsko-posavskoj 1.979 eura.

Foto: Njuškalo

Što set iče kuća, U četiri županije tražene cijene za kvadrat kuće prelaze iznos od 3.000 eura i to u Dubrovačko-neretvanskoj (3.095 €/m2), Istarskoj (3.180 €/m2), Šibensko-kninskoj (3.111 €/m2) i Splitsko-dalmatinskoj (3.470 €/m2). Čak se u sedam županija traži manje od 1.000 eura po kvadratu kuće. U Bjelovarsko-bilogorskoj tijekom prošle godine se u prosjeku tražilo 813 €/m2, u Koprivničko-križevačkoj 918 eura po kvadratu, u Sisačko-moslavačkoj županiji tražilo se 890 €/m2, Virovitičko-podravska slijedi s 860 €/m2, za kvadrat kuće u Vukovarsko-srijemskoj tražilo se 804 €/m2. U Brodsko-posavskoj županiji tražena cijena po kvadratu kuće u 2025. iznosila je 960 eura, a najmanja tražena cijena bilježi se u Požeško-slavonskoj županiji gdje je tražena cijena u prosjeku iznosila 795 eura po kvadratu.

