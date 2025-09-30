Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 39
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
ULOŽENO TRI MILIJUNA EURA

Otvorena u veljači, a i dalje zjapi poluprazna. Prodavači razočarani: 'Loše je to napravljeno'

Autor
Nikolina Orešković
30.09.2025.
u 08:00

Nije problem u cijeni, kažu, nego u tome što su prostori premaleni, a iz Holdinga uzvraćaju kako će se uz prilagodbe popuniti novim natječajima

Nova tržnica u Vrapču, svečano otvorena u veljači uz nastup folkloraša i najave gradonačelnika Tomislava Tomaševića da će to brzo postati prepoznato i posjećeno mjesto, sedam mjeseci poslije i dalje zjapi poluprazna. Obnovljena je nakon više od šest desetljeća, a to je, kako su se pohvalili iz gradske uprave, bila i prva veća investicija u zagrebačke tržnice u gotovo 30 godina.

U sklopu projekta vrijednog više od tri milijuna eura, podsjetimo, plac je dobio moderno opremljenu zgradu s podrumskom etažom i prizemljem u kojoj se nalaze i prostori namijenjeni ugostiteljstvu te prodaji mesa, peradi, ribe i rezanog cvijeća, a s južne strane smjestio se otvoreni dio s mobilnim štandovima i rashladnim vitrinama za mliječne proizvode. No unatoč novouređenom prostoru i ambicioznim planovima, realizacija ideje da stanovnici zapadnog dijela metropole dobiju potpuno funkcionalnu tržnicu i dalje zapinje. Od osam unutarnjih lokala nijedan još nije u funkciji, a za našeg su obilaska u vanjskom dijelu popunjena bila tek dva štanda, pri čemu se na jednom prodavalo samo grožđe. I to je uobičajena slika, kažu na tržnici, pa stanovnici Vrapča i Stenjevca radije odlaze kupovati u Gajnice i Špansko, gdje je veća ponuda.

Ključne riječi
Zagreb Tomislav Tomašević tržnica Vrapče

Komentara 8

Pogledaj Sve
Avatar Sky Rocket
Sky Rocket
09:26 30.09.2025.

to su sve projekti mafijasa iz "mozemo". bit ce tu puno posla za USKOK.

PE
pejo2525
09:20 30.09.2025.

Prostori nisu u najmu, jer kroz vrata ne mogu proći frižideri i rashladne vitrine. Biser koji je projektirao je stavio vrata manja nego na wc-u u lokalnoj birtiji.

Avatar nisam_robot
nisam_robot
09:31 30.09.2025.

Šokiran sam da se o ovome negativno izvještava. Možemovci napokon uspjeli nešto napraviti ...kad, mučak jaje. Ali mora da je katastrofa ako već i medije negativno izvještavaju.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još