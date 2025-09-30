Otvorena u veljači, a i dalje zjapi poluprazna. Prodavači razočarani: 'Loše je to napravljeno'

Nova tržnica u Vrapču, svečano otvorena u veljači uz nastup folkloraša i najave gradonačelnika Tomislava Tomaševića da će to brzo postati prepoznato i posjećeno mjesto, sedam mjeseci poslije i dalje zjapi poluprazna. Obnovljena je nakon više od šest desetljeća, a to je, kako su se pohvalili iz gradske uprave, bila i prva veća investicija u zagrebačke tržnice u gotovo 30 godina.



U sklopu projekta vrijednog više od tri milijuna eura, podsjetimo, plac je dobio moderno opremljenu zgradu s podrumskom etažom i prizemljem u kojoj se nalaze i prostori namijenjeni ugostiteljstvu te prodaji mesa, peradi, ribe i rezanog cvijeća, a s južne strane smjestio se otvoreni dio s mobilnim štandovima i rashladnim vitrinama za mliječne proizvode. No unatoč novouređenom prostoru i ambicioznim planovima, realizacija ideje da stanovnici zapadnog dijela metropole dobiju potpuno funkcionalnu tržnicu i dalje zapinje. Od osam unutarnjih lokala nijedan još nije u funkciji, a za našeg su obilaska u vanjskom dijelu popunjena bila tek dva štanda, pri čemu se na jednom prodavalo samo grožđe. I to je uobičajena slika, kažu na tržnici, pa stanovnici Vrapča i Stenjevca radije odlaze kupovati u Gajnice i Špansko, gdje je veća ponuda.