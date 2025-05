Tomašević obišao radove na Kranjči pa se osvrnuo na Thompsona i mimohod: 'Razgovarali smo, ali ne znamo ništa konkretno'

Gradonačelnik Tomislav Tomašević i njegovi zamjenici Danijela Dolenec i Luka Korlaet obišli su radove rušenja starog i izgradnje novog nogometnog stadiona u Kranjčevićevoj ulici. Podsjetimo, gradonačelnik je položio temeljac za objekt prošloga mjeseca, a, bude li sve po planu, trebao bi biti dovršen za 18 mjeseci, odnosno do kraja 2026. godine.

– Dogovoreno je s izvođačima radova, odnosno Strabagom, da odmah nakon rušenja starog stadiona ide izgradnja novog kako bi sve bilo gotovo po planu, dakle do kraja 2026. godine. Zapadna tribina gotovo je cijela srušena, a radovi napreduju dosta brzo. S druge strane, ovaj stadion u Kranjčevićevoj ključan je uvjet kako bi se mogao graditi novi stadion Maksimir – kazao je Tomašević.

Krajem 2026., dodao je, onda bi se mogao početi rušiti taj na Maksimiru i graditi novi da bi bio gotov do 2029. – Što se tiče rušenja stadiona na Maksimiru, spremni smo ići sa javnom nabavom za projektiranje rušenja. Očekujem da nakon izbora imamo sjednicu povjerenstva između Vlade i Grada koja mora odobriti sve javne nabave vezane za rušenje i gradnju tako da i to ide po planu – nadodao je.

Prije par dana, kazao je gradonačelnik, prezentirali su i nacrt programa za međunarodno-arhitektonsko-urbanistički natječaj. – Ključna stvar je da ćemo na Maksimiru imati stadion vrijedan 175 milijuna eura bez PDV-a s 35.000 natkrivenih mjesta za 4. kategoriju UEFA-e koji će biti financiran pola-pola, između Vlade i Grada. Osim toga, na zemljištu na Sveticama, za koje je riješen imovinsko-pravni spor koji je trajao 27 godina između Grada i Zagrebačke industrije, odlučili smo riješiti brojne sportske infrastrukturne probleme u Zagrebu koji se vuku već desetljećima – rekao je gradonačelnik.

Dakle, dodao je, ondje bi trebao biti izgrađeni atletski stadion za oko 2000 mjesta koji će biti po novim standardima međunarodne atletske federacije. – Riješit ćemo i problem rukometnog doma koji se isto vuče već desetljećima. Hrvatska rukometna reprezentacije zaslužila je da ima takvu dvoranu. A koristit će ju i zagrebački rukometni klubovi i škole. Dvorana će imati oko 5000 mjesta, uz još jednu manju popratnu koja će služiti za treninge i zagrijavanja – kazao je Tomašević.

– Treći sportski objekt je dvorana za futsal i košarku. To su komplementarni sportovi što se tiče podloge tako da će se graditi jedna multifunkcionalna dvorana. To nam je posebno bitno zato što imamo Košarkaški centar Dražen Petrović koji treba ići u obnovu jer mu je krajnje vrijeme za to. Dvorana doista nije u najboljem stanju – rekao je gradonačelnik pa istaknuo da im se za te velike kapitalne projekte kaže kako koriste sredstva Vlade i iz EU fondova.

– Kranjčevićeva je potpuno financirana iz gradskog proračuna, nema tu EU fondova za sportske objekte. S druge strane, obnovu Doma sportova također financira Grad, kao i gradnju bazena Špansko. Mogao bih nabrajati i dalje, no kada možemo povući EU sredstva, to i radimo. Da nismo stabilizirali gradske financije, ne bi mogli imati ovakve kapitalne projekte u sportu, kulturi, obrazovanju i prometu – rekao je Tomašević.

Sven Milerić iz Strabaga kazao je da su 28. travnja započeli s radovima na Kranjčevićevoj. – Uklanjanje objekata je u punom jeku, dinamički smo odmah započeli na početku. Ovim putem ispričavam se susjedima koji imaju strpljenja za malo buke i prašine, ali to neće trajati jako dugo. U iduća dva ili tri tjedna srušit ćemo cijelu zapadnu tribinu, a paralelno se vrši odvoz i zbrinjavanje. Nešto od elemenata ćemo nastojati ponovno iskoristiti, pokušat ćemo reciklirati beton i iskoristiti rasvjete... Razgovaramo i o tome da nešto što je iskoristivo damo nekim drugim manjim sportskim klubovima na daljnje korištenje – rekao je.

– Kao klinac sam dolazio s tatom na ovaj stadion i sada kada gledam ovaj stroj koji kida željezo na tribini, uhvati me sjeta, ali i veselje jer će Zagreb nakon 55 godina dobiti prvi novi nogometni stadion – nadodao je Tomašević.

A osvrnuo se i na informaciju da će Marko Perković Thompson za svoj koncert 5. srpnja bukirati Bundek. – Na Gradu je da osigura javne površine i dozvole za sve što je potrebno kao dodatna infrastruktura za tako veliki koncert. Upućen je zahtjev prema Ustanovi za upravljanje sportskim objektima za zakup Bundeka i vjerujem da će to biti riješeno. Što se tiče parkinga između Hipodroma i INA-ine zgrade, bitno nam je da prateća infrastruktura bude na raspolaganju za tako veliki broj ljudi kako bi sve prošlo u najboljem redu. Što se tiče sigurnosti, Grad tu ne sudjeluje, to je između Ministarstva unutarnjih poslova i organizatora – kazao je Tomašević.

Isto tako, komentirao je da proslava Oluje uključuje i mimohod u Zagrebu. – Bili su inicijalni razgovori s predsjednikom države i ministrom obrane, no konkretnih informacija o datumu i trasi još nema. Vjerojatno se čeka da prođu lokalni izbori i onda ćemo vidjeti kada bi to točno bilo. Pretpostavljam da će biti na ljeto, a ono što treba vidjeti je koja mehanizacija bi došla, preko kojih mostova bi se išlo, što je sa statikom, prometnom regulacijom... Ima tu dosta razgovora – kazao je.

Sutra se održava i Norijada. – Kao i svake godine, Grad organizira Norijadu. Program na Bundeku počinje u 13, a završava u 20 sati. Bit će bogati glazbeni program, a glavna zvijezda je Hiljson Mandela koji nastupa u 15 sati. Za maturante, koji će se okupiti na Trgu bana Jelačića, bit će organizirana povorka do Bundeka koja kreće u podne. Na Bundeku će biti sve dežurne službe, a navečer će biti organizirane pojačane linije javnog gradskog prijevoza. Posebna regulacija prometa bit će na snazi od 11 do 13 sati – poručili su iz Grada.

Isto tako, osvrnuli su se i na slučaj u 12. gimnaziji o kojemu smo pisali jučer. – Važno je istaknuti da ni u jednom trenutku nije bio ugrožen pristup vodi i sanitarnim čvorovima u školi. U dogovoru sa školom, osigurali smo da od danas sve bude normalno. A ovom prilikom želim poželjeti svim maturantima sutra dobar i siguran provod, a ravnateljica je htjela osigurati sigurnosti u školi – kazala je Danijela Dolenec.