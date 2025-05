Zagreb čeka prometni kaos: Neće voziti tramvaji, na terenu će biti sve dežurne službe

U petak, 23. svibnja, maturanti obilježavaju završetak srednje škole. Kao i svake godine, njih tisuće izaći će na ulice grada, središnju zabavu imat će na Trgu bana Jelačića, a onda će se zaputiti prema Bundeku gdje će slaviti do večernjih sati. Povorka će krenuti u 12 sati, a trasa dolaska na Bundek je sljedeća: Praška – Trg N. Š. Zrinskog – Strossmayerov trg – Tomislavov trg – Mihanovićeva - Miramarska - Ulica grada Vukovara - Hrvatske bratske zajednice (most Slobode) –Damira Tomljanovića-Gavrana - Bundek.

Program u parku Bundek započinje u 13.00 sati, a završit će u 20.00 sati. Bogati glazbeni program ove će godine predvoditi Hiljson Mandela koji nastupa od 15h, a uz njega, sudjelovat će i Filip J, Swen Zorić, TurkDJ, DJ Go Cut, Zorden, band Kings, Jakša Jordes. Voditelj programa bit će animator Marko Petar Orešković.

U centru Zagreba doći će do povremene obustave javnog prijevoza, pa je ZET javio da će u primjeni biti posebna regulacija tramvajskog i autobusnog prometa. – Kolona maturanata sa središnjeg gradskog trga prema Bundeku krenut će u 12 sati te će, ovisno o situaciji na terenu, tijekom prolaska kolone, dolaziti do povremenih zaustavljanja i preusmjeravanja linija. Od 11 do 12.10 sati bit će obustavljen tramvajski promet preko Trga bana Josipa Jelačića. Linije 1, 6, 11, 13, 14 i 17 prometovat će preko Glavnog kolodvora, a linija 12 Ulicom grada Vukovara.

Oko 12.15 sati očekuje se kratkotrajna obustava tramvajskog prometa preko Glavnog kolodvora i Mihanovićevom ulicom, a oko 12.25 sati očekuje se i prekid tramvajskog prometa Ulicom grada Vukovara, kod Miramarske (oko 15 minuta, dok kolona ne skrene u Aveniju Hrvatske bratske zajednice).

Od 12.15 do 13 sati autobusne linije koje pripadaju terminalu Glavni kolodvor vozit će prohodnim dionicama, odnosno Ulicom grada Vukovara, Držićevom i Avenijom Dubrovnik do svojih uobičajenih trasa. Do dolaska na redovne trase, autobusi neće koristiti usputna stajališta, osim Muzej suvremene umjetnosti (linije iz Avenije V. Holjevca), Središće (linije iz Ulice S. R. Njemačke) i Kruge (218) u smjeru istoka, te autobusna stajališta Žarka Dolinara i ZG velesajam (234). Autobusna linija 107 (Jankomir - Žitnjak), u isto vrijeme, prometovat će u oba smjera kroz podvožnjak na Slavonskoj aveniji, kod spoja sa Ulicom Hrvatske bratske zajednice i Avenije Većeslava Holjevca, te neće koristiti obostrano autobusno stajalište N.S. knjižnica", javljaju u ZET-u.

Kako bi ovaj veseo događaj prošao u najboljem redu i bez izgreda, povorku će do Bundeka pratiti nadležne službe, a dežurat će i na Bundeku te reagirati na bilo kakve probleme.