Učenici bijesni jer su im zatvorili vodu u školi. Ravnateljica otkrila: 'To su čiste senzacije. Znate zašto smo to napravili?'

Oko četiri stotine učenika zagrebačke XII. gimnazije ovoga je tjedna u školi dočekalo neugodno iznenađenje. Voda u školskim zahodima je, po nalogu ravnateljice Jadranke Vlahovec, kako nam kažu zabrinuti učenici, jučer bila isključena, od danas im je za korištenje dostupno tek nekoliko sanitarnih čvorova, a razlog su – maturanti.

– Prije prvog sata otišao sam u školski zahod oprati ruke, no vode nije bilo. Prvo sam pomislio da se radi o nekakvom kvaru, no na satu nam je profesorica kazala da se ništa nije pokvarilo i da vode neće biti do daljnjega – govori nam učenik ove zagrebačke gimnazije, koji želi ostati anoniman. I ravnateljica J. Vlahovec je, dodaje, obilazila učenike u razredima kako bi im objasnila novonastalu situaciju. Voda je, kazala im je tada, isključena zbog prošlogodišnjih maturanata koji su se u žaru proslave završetka srednjoškolskog obrazovanja polijevali u prostorima škole. U zahodima su tako punili plastične pištolje na vodu i prskali se pa je ravnateljica, poučena tim iskustvom, odlučila prevenirati slične scenarije. Ove mjere, rečeno im je, trebale su biti na snazi sve do petka, kada je zadnji nastavni dan maturantima i kada se održava tradicionalna norijada. No, ta odluka nije dobro sjela učenicima i roditeljima koji su se potom obratili našoj redakciji.

Vode, objašnjavaju nam, jučer u zahodnima nije bilo, ali mogla se konzumirati u učionicama, koje su opremljene slavinama tako da vode za piće nije manjkalo. A i ravnateljica je, govori nam učenica "Dvanaeste", poručila da okrjepu mogu pronaći u njezinu uredu, no mala je to utjeha za oko 400 đaka ove škole. – Žeđ je tu najmanji problem jer piće možemo i donijeti ili kupiti na školskom automatu. Problem je jer nismo mogli pustiti vodu nakon odlaska u toalet, ni oprati ruke. To je krajnje nehigijenski i neprihvatljivo i zbog sam izbjegavala ići u školske toalete. Više od šest sati smo na nastavi i to baš nije bilo najugodnije – govori nezadovoljna učenica. Voda se, naime, ponekad i vratila pa su tada čistačice obilaze zahode i puštale vodu. No, takve mjere daleko su od prihvatljivog higijenskog minimuma, govore nam đaci.

Na Instagramu su, usto, napravili i profil na kojemu su objavili snimku iz toaleta u kojemu se vidi kako voda iz slavine ne teče, a pozivaju i da se na službenim profilima gimnazije ostavljaju komentari "#VratiteNamVodu".

– U zahodima se jučer osjećao užasan smrad, ali i u dijelovima hodnika i školskog hola. Cijeli dan sam trebao obaviti nuždu, no bilo mi je neugodno pa sam platio taksi da bih ranije došao doma jer uz cijeli dan na nastavi ne bih mogao izdržati još jedan sat vožnje javnim prijevozom do kuće – govori nam gimnazijalac. Domeće i kako razumije brigu za školsku imovinu, no smatra kako postoje manje rigorozna rješenja.

A zbog cijele te "bezvodne" situacije, kontaktirali smo i ravnateljicu XII. gimnazije, Jadranku Vlahovec. – To su čiste senzacije. U ponedjeljak su maturanti došli s vodenim pištoljima, i ostalim rekvizitima, pa nam pokvasili elektroinstalacije i zidove. Zbog toga smo morali smanjiti broj dostupnih WC-a. Da bi mogli kontrolirati situaciju, odnosno da oni ne pune pištolje i ne hodaju hodnicima s galonima vode, privremeno smo ograničili pristup sanitarnim čvorovima. Učenike smo o tome obavijestili, a rekli smo im i koje toalete mogu koristiti, no pod nadzorom – kaže nam ravnateljica i dodaje kako joj je na prvom mjestu sigurnost svih učenika i zaposlenika.

Prošle se godine, dodaje, zbog slična situacije jedan učenik poskliznuo i pao. A da do toga ne dođe i ove godine, uprava škole odlučila je reagirati ranije. – To se ne događa samo kod nas, takva situacija je u mnogim školama u ovo vrijeme godine. A mi imamo veliki broj sanitarnih čvorova i kada se taj broj privremeno smanji zbog sigurnosti, to izazove negodovanje. Roditelje sam o svemu obavijestila preko Vijeća roditelja i naglasila da nam je sigurnost na prvom mjestu. Imamo učenike na štakama, ali i učenike s invaliditetom. Ne možemo si dopustiti da netko padne i razbije se zato što se po hodnicima prolijeva voda. Razumijem da se maturanti žele zabaviti, i želim im da uživaju u norijadi, ali ne mogu pritom ugrožavati druge učenike i nastavnike. Zbog toga smo morali uvesti kontrolu – objašnjava J. Vlahovec.

Za one zakinute, ponovila je da učenici imaju pristup toaletima, no da tete čistačice paze kako bi se sve odvijalo uredno. Škola je osigurala, dodaje, i dovoljan broj plastičnih čaša da bi svi mogli normalno piti vodu, a u prostorima škole postoje i dezificijensi. Ostalih pritužbi, govori nam ravnateljica, nije bilo, a djeca se, poručuje, na novonastalu situaciju na kratko trebaju prilagoditi. Podsjetimo, XII. gimnazija godinama je dijelila prostorije s još tri srednje škole - Agronomskom, Veterinarskom i Prehrambeno-tehnološkom, a prije nešto više od dvije godine konačno su dobili vlastiti objekt. Radi se o zdanju u Međugorskoj ulici koje se proteže na 7500 kvadrata, ima 28 učionica, četiri praktikuma... a u sve je utrošeno oko 17,4 milijuna eura.