VAŽNI PROJEKTI

Tomašević najavio veliku promjenu. Kroz Zagreb više neće voziti jedna vrsta vlakova

Grad Zagreb
VL
Autor
Večernji.hr
12.10.2025.
u 15:25

Stručni izrađivač ovog dokumenta je ustanova Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

Na sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba koja će se održati 16. listopada 2025. godine, na Dnevnom redu je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (PPGZ-a). Tim izmjenama se stvaraju preduvjeti za realizaciju važnih željezničkih i prometnih infrastrukturnih projekata, poput nove obilazne željezničke pruge za teretni promet Zaprešić - Horvati - Rugvica - Brckovljani i južne autocestovne obilaznice i nove trase brze ceste Popovec – Marija Bistrica – Zabok. Novi željeznički pravac će omogućiti veći kapacitet prometovanja teretnih vlakova iz luke Rijeka prema Budimpešti odnosno prema slavonskom željezničkom pravcu, no za Zagreb je posebno važno da će se time konačno omogućiti da teretne kompozicije ne moraju prolaziti kroz izgrađeno urbano područje.

Foto: Grad Zagreb

Hrvatske željeznice u prvoj fazi planiraju realizaciju zapadnog dijela obilazne pruge od Zaprešića do Horvata što će, u kombinaciji s već izgrađenom teretnom obilaznom prugom u istočnom dijelu grada, omogućiti da se teretni željeznički promet izmjesti iz najužeg gradskog područja. Time će se pravac kroz središte Zagreba koristiti prvenstveno za putnički prijevoz čime će se stvoriti pretpostavke za veće uključivanje željezničkog prometa u gradski i prigradski prijevoz putnika. Planira se i spoj željezničke pruge do Zračne luke Zagreb. Prostorni plan Grada Zagreba temeljni je planski dokument regionalne razine koji obuhvaća cijelo administrativno područje Grada Zagreba. Njime se planiraju zahvati i građevine državne i regionalne razine, a dodatno propisuje uvjete za izdavanje dozvola na područjima izvan obuhvata GUP-a Zagreba i Sesveta.

Stručni izrađivač ovog dokumenta je ustanova Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba. S obzirom na karakter izmjena, izrađena je Strateška studija utjecaja na okoliš, te su pribavljene potrebne suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije te Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Usvojenim izmjenama i dopunama Odluke o donošenju PPGZ-a Grad Zagreb osigurava kvalitetnije planiranje prometne infrastrukture, bolju usklađenost sa zakonodavnim i stručnim okvirima te pouzdane prostorno- planske temelje za daljnji razvoj i obnovu grada.

