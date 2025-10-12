Upozorenje građanima: Dio Zagreba pod blokadom zbog maratona, evo koje su ulice zatvorene

Zagrebački atletski savez i ove godine organizira veliko međunarodno sportsko natjecanje 33. Zagrebački maraton powerade by Powerade. Uz pokroviteljstvo Grada Zagreba vrijednost ovog natjecanja prepoznali su i podržali Ministarstvo turizma i sporta RH i Hrvatski atletski savez. Osim natjecatelja iz 79 zemlje svijeta očekuje se nastup najboljih hrvatskih maratonki i maratonaca na Ekipnom i pojedinačnom prvenstvu Hrvatske u maratonu. Sam marataon počinje u danas. Od 8.45 počinje start utrke na 10 kilometara, a od 9 utrka na 21 kilometar, 42 kilometra i štafeta. Od 10.30 do 13 sati održat će se podjela medalja i nagrada. Zbog održavanja utrke u nedjelju 12.10.2025. u Gradu Zagrebu biti će na snazi od 7:30 do 14:00 sati posebna regulacija prometa. Promet za osobna vozila u razdoblju održavanja utrke od 08:15 sati do 14:30 biti će zatvoren na cijeloj trasi utrke no pojedini dijelovi će se otvarati ranije: Raskrižje Draškovićeve i Vlaške ulice, Šoštarićeva ulica, Trg Josipa Langa, Ribnjak, Medveščak ulica,

Ulica Gupčeva zvijezda, Ksaverska cesta do Gračanske biti će zatvoren od 08:15 do 10:00 sati kada se otvara promet na tom dijelu trase.Od raskrižja ulice Jordanovac, Maksimirske ceste i ulice Augusta Harambašića od 8:30 promet je zatvoren a u 11:00 sati otvara se promet prema istoku. Od Trga bana Josipa Jelačića, Draškovićeva, Vlaška, Maksimirska, Ul. Josipa Sermagea, Ul. Dragutina

Rakovca, Martićeva ul., Ul. Tadije Smičiklasa, Ul. Ignjata Đorđića, Palmotićeva ul., Ul. Milana Amruša, Trg Nikole Zrinskog, Ul. Nikole Tesle, Masarykova ulica, Trg Republike Hrvatske, prilaz Gjure Deželića, l Ul. Republike Austrije, Ul. Matka Talovca, Trg Francuske Republike, Ul. Grada Mainza, prilaz baruna Filipovića, Ul. Janka Vukovića, Ilica do Trga bana Josipa Jelačića.

Na tom dijelu staze zatvoren je promet od 08:15 do 14:30 sati.

Od 7.30 do 15 sati, kako javljaju u ZETu, sve tramvajske linije, osim linija 9 i 15, vozit će izmijenjenim trasama, dok linija 13 neće biti u prometu sve do završetka maratona.

Linija 2: Zapadni kolodvor - Vodnikova - Glavni kolodvor - Držićeva - Savišće

Linija 4: Savski most - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Ulica kneza Mislava - Borongaj

Linija 5: Prečko - Savska - Ulica grada Vukovara - Žitnjak

Linija 6: Zapadni kolodvor - Vodnikova - Glavni kolodvor - Držićeva - Sopot

Linija 7: Savski most - Zapruđe - Autobusni kolodvor - Branimirova - Trg žrtava fašizma

Linija 11: Zapadni kolodvor - Vodnikova - Glavni kolodvor - Ulica kneza Mislava - Borongaj

Linija 12: Ljubljanica - Ulica grada Vukovara - Heinzelova

Linija 14: Trg žrtava fašizma - Glavni kolodvor - Savska - Velesajam - Zapruđe

Linija 17: Prečko - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Ulica kneza Mislava - Borongaj

Bit će uspostavljene tri izvanredne autobusne linije koje će, umjesto tramvaja, voziti na prohodnom dijelu trasa. Izvanredne autobusne linije prometovat će na relacijama Dubrava - Borongaj koja će biti u prometu od 8 do 14.30 sati, linija Črnomerec - Magazinska prometovat će od 8.15 do 14.30 sati, a linija Kaptol - Mihaljevac bit će u prometu od 10 do 14.30 sati. Izvanredna autobusna linija Dubrava - Borongaj će polaziti s izlaznog perona (zapadno od otpremničkog bloka), a s terminala Borongaj s privremenog stajališta ispred linije 231 te će prometovati trasom: Dubrava - Mandlova - Branimirova - Krešićeva - Borongaj

Borongaj - Ulica Divka Budaka - Branimirova - Mandlova - Dubrava. Izvanredna autobusna linija Črnomerec - Magazinska polazit će sa Črnomerca s istočnog izlaznog perona (objekt ZET-a), a s Magazinske ulice sa stajališta linije 118 te će prometovati trasom: Črnomerec - Ilica - Zagrebačka - Prilaz baruna Filipovića - Selska - Zagorska - Magazinska - Nova cesta - Žajina - Adžijina - Magazinska - Magazinska - Zagorska - Selska - Ilica - Črnomerec.

Linija će koristiti sva autobusna stajališta i tramvajsko stajalište Sveti duh na Ilici, u smjeru Črnomerca. Izvanredna autobusna linija Kaptol - Mihaljevac prometovat će u oba smjera trasom: Kaptol - Zvonarnička - Degenova - Ulica Medveščak - Ksaverska - Mihaljevac. Linija će koristiti sva usputna autobusna stajališta.

Za vrijeme ove posebne regulacije prometa, između Dubrave i Dupca prometovat će tramvaji, a okretat će se u spremištu Dubrava. Održavanje maratona uvjetuje izmjene i u prometovanju autobusnih linija 106, 139, 141, 146, 148, 201, 202, 203, 204, 207, 226, 227 i 228, a detalje o terminima i privremenim trasama možete pročitati na mrežnim stranicama www.zet.hr.