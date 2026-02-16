Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 136
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SVE JE KRENULO U FRANKOPANSKOJ

Ova zagrebačka bolnica smatra se kolijevkom hrvatske onkologije, a osnovana je prije točno 180 godina

Zagreb: Građevinski radovi na KBC Sestre milosrdnice
Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
16.02.2026.
u 14:14

Bila je od velike važnosti tijekom Prvog svjetskog rata, a za vrijeme Drugog svjetskog rata je proširena, a njezin status unaprijeđen u suvremeni klinički bolnički centar. Postala je ključna institucija za edukaciju novih generacija liječnika, a broj odjela i specijalizacija kontinuirano se povećavao.

U prostorijama južnog krila samostana u Frankopanskoj ulici, sa svega 12 kreveta, prije točno 180 godina s radom je započela bolnica Sestre milosrdnice. Osnivanje je bio odgovor na tadašnji nedostatak organizirane zdravstvene skrbi u Zagrebu, vodstvo su preuzele časne sestre, koje su već imale iskustvo u pružanju medicinske pomoći u Europi. Premda je osnovana s ciljem pružanja medicinske skrbi ženama, od početka je bila otvorena za sve i besplatna za svakoga tko nije mogao platiti usluge.

Do kraja 19. stoljeća, kvaliteta usluga prepoznata je bila i izvan granica grada. Bolnica se 1871. godine preselila u novu zgradu u Ilici, gdje je povećala kapacitet na 200 kreveta, no to je bilo samo privremeno rješenje, pravi iskorak dogodio se krajem 19. stoljeća kada je započela gradnja suvremene bolnice na novoj lokaciji u Vinogradskoj ulici, a posjetio ju je car Franjo Josip I. kada je došao u Zagreb 1895. godine, piše Index.

Bila je od velike važnosti tijekom Prvog svjetskog rata, a za vrijeme Drugog svjetskog rata je proširena, a njezin status unaprijeđen u suvremeni klinički bolnički centar. Postala je ključna institucija za edukaciju novih generacija liječnika, a broj odjela i specijalizacija kontinuirano se povećavao.

Kliničku bolnicu Sestre milosrdnice možemo smatrati i kolijevkom hrvatske onkologije, poglavito radioterapije. U ovoj Bolnici je već 1905. godine, samo deset godina nakon što je Röntgen otkrio X-zrake, dr. Kurt Hühn primijenio rentgenske zrake u liječenju raka dojke što je prvi takav pristup liječenju ne samo u Hrvatskoj već i na ovim prostorima, objašnjeno je na njihovoj službenoj stranici.

KBC Sestre milosrdnice ima opsežan nastavni i obrazovni program koji se odvija na nekoliko razina. Kao nastavna baza Stomatološkog, Medicinskog, Farmaceutsko – biokemijskog, Filozofskog, Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta, Zdravstvenog veleučilišta, organizira i provodi dodiplomsku i poslijediplomsku nastavu za studente ovih fakulteta i veleučilišta.

Specijalističko usavršavanje mladih liječnika u Hrvatskoj postoji više od sto godina, a od 1950. godine KBC Sestre milosrdnice ima pravo provođenja specijalističkih ispita iz svih medicinskih područja. Uz liječnike, u bolnici se provodi i specijalizacija iz užih specijalnosti za zdravstvene djelatnike.

U KBC-u djeluje i snažna znanstvena zajednica. Institut za klinička medicinska istraživanja, osnovan 1989. godine, organizira i provodi raznovrsne kliničke studije, dok bolnica u suradnji s Ministarstvom zdravstva Republike Hrvatske vodi 28 referentnih centara. Znanstveni novaci, u skladu s odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, također se usavršavaju u ovoj ustanovi.

KBC Sestre milosrdnice obuhvaća 16 klinika, 6 zavoda (od čega su 3 klinička), Objedinjeni hitni bolnički prijem, Bolničku ljekarnu, Institut za klinička medicinska istraživanja te niz nemedicinskih ustrojbenih jedinica, čime osigurava cjelovitu zdravstvenu i znanstvenu djelatnost.
Ključne riječi
sestre milosrdnice Zagreb bolnica vinogradska

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!