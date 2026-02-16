Naši Portali
NOVI NATJEČAJ

Centar Zagreba za manje od 1€ po kvadratu! Stranke mogu unajmiti prostore, a nudi se i onaj od 300 kvadrata koji koristi Možemo

Autor
Hana Ivković Šimičić
16.02.2026.
u 20:00

Prostori u Ulici kneza Mislava površine su 28, 38 te 294 kvadrata, a zakupnine, redom, iznose 24, 32, tek 207 eura bez PDV-a. U veljači prošle godine, kako smo pisali, koristila ih je stranka Možemo, a član stranke Tomislav Domes tada nam je rekao da se prostori koriste za rad, sastanke te konferenciju za medije

Političke stranke i nositelji nezavisnih lista u Zagrebu mogu dobiti gradske kvadrate po bagatelnoj cijeni. Grad Zagreb prije nekoliko dana raspisao je javni natječaj za zakup gradskih prostora, a na "bubnju" je devet lokacija, poglavito u užem i širem centru Zagreba. Stranke i nezavisne liste koje djeluju u Gradskoj skupštini tako mogu postati novi korisnici ureda čija kvadratura rangira od 24 pa sve do 294 kvadrata, a zakupnina je tek 15 posto cijene zakupa po kvadratu gradskog prostora u kategoriji "Obrazovanje, kultura, osnovni servisi i uslužne djelatnosti". Rok za prijavu je, inače, 13. ožujka ove godine. 

Na popisu su tako nalazi ured od 72 kvadrata u stambenoj zgradi u Držićevoj 71 te 216 kvadrata u Draškovićevoj 25, gdje je i sjedište Gradskog ureda za kulturu. Zakupnina bez PDV-a za prvu nekretninu iznosi 52,91, a za drugu 174.72 eura bez PDV-a. Dostupna je i Gundulićeva 24, odnosno ured od 113 kvadrata za koji će se trebati izdvojiti 95 eura, te Jurkovićeva 17, ured od gotovo 64 kvadrata nedaleko od Vlaške. Prostori u Ulici kneza Mislava površine su 28, 38 te 294 kvadrata, a zakupnine, za svaku od njih, iznose 24, 32 te 207 eura bez PDV-a. U veljači prošle godine, kako smo pisali, koristila ih je stranka Možemo, a član stranke Tomislav Domes tada nam je rekao da se prostori koriste za rad, sastanke te konferenciju za medije. 

Tomašević ide na Ustavni sud zbog dočeka rukometaša
– Ovaj novi natječaj raspisan je povodom novog mandata Skupštine, a naš je postojeći ugovor temeljem onog koji je trajao do 2025. Planiramo se, naravno, ponovno javiti – kazao je sada Domes. Na listi se još nalaze i ured u Slovenskoj 13 od 82 kvadrata te prostor od 160 kvadrata u Ulici Vile Velebita u Dubravi. Zakupnina iznosi 68 te 89 eura. Treba reći kako nisu svi prostori prazni te da nekim od njim već djeluju stranke. Takvih je pet prostora, a u četiri od njih djeluje stranka Možemo, uključujući i one u Ulici Kneza Mislava. U Držićevoj, pak, djeluje SDP-ov ogranak uTrnju.  – Grad Zagreb će za navedene prostore sklopiti ugovor o zakupu s prijaviteljem koji ostvari najveći broj bodova nakon stupanja Grada Zagreba u posjed istih te za razdoblje do sklapanja ugovora Grad Zagreb ne snosi odgovornost budućem zakupniku za eventualnu štetu – napominje se u natječaju. 

A kako se uopće odlučuje tko će kvadrate dobiti na korištenje? Kako smo već pisali, prema odluci o davanju u zakup gradskih prostora, povjerenstvo utvrđuje prijedlog liste prvenstva na temelju zbroja bodova za svakog prijavitelja. Najviše ih donosi broj zastupnika u Gradskoj skupštini, pri čemu tri skupštinara osiguravaju četiri boda, a za svaka dodatna tri dodjeljuje se još jedan. Dodatno se boduje i kontinuitet u Skupštini pa dva uzastopna mandata donose dva boda, a tri ili više mandata tri.

Toliko mogu dobiti i stranke koje nemaju u zakupu prostore u vlasništvu Grada ili države, odnosno vlastite kvadrate, a usto se na svaka tri zastupnika u Saboru dodjeljuje po jedan bod. Ostvareni broj pak preračunava se u maksimalnu površinu prostora koja se može dodijeliti stranci ili nezavisnoj listi, a za svaki bod dobiva se po 35 četvornih metara. U slučaju da prijavljeni imaju isti broj bodova, prednost imaju oni koji u Zagrebu nemaju u zakupu drugi gradski ili državni prostor, odnosno kvadrate u svom vlasništvu, ali i stranke koje u trenutačnom mandatu u Skupštini imaju veći broj zastupnica.

Da bi dokazali pravo na zakup, stranke moraju poslati potrebnu dokumentaciju, koja uključuje izvod iz registara stranaka, potvrdu o stanju poreznog duga, a uvjet je i da imaju najmanje tri izabrana predstavnika/predstavnice u Gradskoj skupštini Grada Zagreba ili u Hrvatskom saboru. Ugovor se sklapa, piše u gradskoj odluci koja to uređuje, na mandatno razdoblje Gradske skupštine Grada Zagreba, odnosno Hrvatskog sabora, a najduže do konstituiranja novog saziva. 

