NOVI ZAGREB

FOTO Počeli radovi na okretištu u Zapruđu! Čak tri linije dva mjeseca vozit će izmijenjenom trasom

Zagreb: Počeli su radovi na okretištu kod Zapruđa
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
16.02.2026.
u 14:00

Nove se pruge iz Sarajevske ceste moraju povezati s okretištem, a istovremeno će se obaviti i radovi sanacije na samom terminalu.

Kako je i najavljeno, jutros su počeli radovi na ZET-ovu okretištu u Zapruđu. Kako smo ranije neslužbeno doznali, trajat će dva mjeseca odnosno do travnja. Riječ je o radovima koji su vezani uz rekonstrukciju Sarajevske ceste te uspostavi tramvajske pruge. Nove se pruge moraju povezati s okretištem, a istovremeno će se obaviti i radovi sanacije na samom terminalu

Zbog radova, pak, linije 6 i 8 produljuju svoje trase, dok će linija 14 prometovati skraćenom trasom, kažu u ZET-u. Ovo su nove trase:

Linija 6: Črnomerec - Trg bana Josipa Jelačića - Glavni kolodvor - Autobusni kolodvor - Zapruđe - Sopot - Savski gaj (rotor)
Linija 8: Mihaljevac - Draškovićeva - Branimirova tržnica - Autobusni kolodvor - Zapruđe - Sopot
Linija 14: Mihaljevac - Draškovićeva - Trg bana Josipa Jelačića - Frankopanska - Savska - Jadranski most - Savski gaj (rotor). 

Ključne riječi
okretište Zapruđe tramvaj

