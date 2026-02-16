Naši Portali
NEUGODNO IZNENAĐENJE

Poskupjele gradske najamnine! Zakupnici doznali tek kad su otvorili kuverte, evo koliko su cijene išle gore

Zagreb: Obrti u Ilici
Patrik Macek/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
16.02.2026.
u 12:14

Prema priopćenju Državnog zavoda za statistiku od 15. siječnja 2026. godine, cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u godišnjem su prosjeku više za 3,7 posto. Slijedom navedenog, zakupnina je povećana za 3,7%, sukladno važećim propisima – objasnili su u Gradu

Neugodno su se iznenadili zakupnici gradskih poslovnih prostora u Zagrebu kad su, ovih dana, u poštanskim sandučićima ugledali nove uplatnice za plaćanje zakupnine. Iznosi su postali veći, a s uplatnicom stiglo je i objašnjenje iz Grada da je do poskupljenja došlo, ukratko, zbog usklađenja s dizanjem cijena na razini države.

Kako su nam na upit odgovorili u Gradu, riječ je o povećanju od 3,7 posto, a su priznali su i da korisnici o tome nisu bili prethodno obaviješteni. – Od veljače 2026. cijena zakupa poslovnih prostora u imovini Grada Zagreba je veća za 3.7 posto, o čemu su korisnici poslovnih prostora obaviješteni dopisom poslanim uz račun za veljaču 2026. godine – kazali su nam. Riječ je, inače, o prostorima koji koriste trgovine, obrti, tvrtke, razni uredi... 

Zašto je, točno došlo do povećanja? U gradskom zaključku koji regulira visinu zakupnine, među ostalim, nalazi se odredba koja Gradu omogućuje dizanje cijena jednom godišnje ako indeks potrošačkih cijena na razini države poraste za više od 2 posto.  U tom slučaju zakupnina se povećava za postotak porasta indeksa potrošačkih cijena, a taj postotak objavljuje Državni zavod za statistiku. 

– Prema priopćenju Državnog zavoda za statistiku od 15. siječnja 2026. godine, cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u godišnjem su prosjeku više za 3,7 posto. Slijedom navedenog, zakupnina je povećana za 3,7%, sukladno važećim propisima – objasnili su u Gradu.

Budući da je znatan dio korisnika račune dobio istog dana kad je i dospijeće, pitali smo Grad zašto im se oni nisu poslali ranije. Oni krivicu prebacuju na Hrvatsku poštu. – Računi s obavijesti o povećanju zakupnine, za korisnike koji nisu u sustavu fiskalizacije, predani su na otpremu Hrvatskoj pošti  d.d., 5. veljače 2026. Nemamo saznanja kada su predmetni računi dostavljeni korisnicima od strane HP d.d., 

Iako je Državni zavod za statistiku 15. siječnja 2026. godine objavio podatke o porastu indeksa potrošačkih cijena, sukladno važećim propisima promjena visine mjesečne zakupnine primjenjuje se od prvog dana mjeseca koji slijedi nakon objave podataka za prethodnu kalendarsku godinu. U konkretnom slučaju to je 1. veljače 2026. godine. Nadalje, s obzirom na to da je Grad Zagreb u sustavu PDV-a, računi za zakupninu izdaju se u mjesecu u kojem nastaje obveza obračuna PDV-a. Kako je obveza nastala u veljači 2026. godine, računi su sukladno tome i ispostavljeni u veljači 2026. godine. – napominju. 

Avatar Forumas
Forumas
12:51 16.02.2026.

Znaci nisu znali sto pise u kuverti dok je nisu otvorili, stvarno nevjerovatno.

Avatar Čavoglavi
Čavoglavi
12:47 16.02.2026.

Možemo hahahh

