Do lifta u Zagrebu s čak 83% popusta? Da, evo i kako

Država daje 33 posto, a sa subvencijom Grada, Zagrepčani bi do lifta za svoje zgrade mogli doći s čak 83 posto popusta! Zagreb planira s 50 posto sufinancirati ugradnju dizala u postojeće zgrade, a o toj se odluci upravo provodi javno savjetovanje koje traje do 21. veljače. Nakon toga, prijedlog ide pred Gradsku skupštinu, a Grad je dužan najkasnije do 1. ožujka obavijestiti nadležno ministarstvo želi li sudjelovati u državnom programu.



Riječ je, inače, o Programu ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe koji je ovih dana usvojila Vlada. Program je dio Nacionalnog plana stambene politike do 2030. godine i Zakona o upravljanju i održavanju zgrada, a cilj mu je podići kvalitetu stanovanja u postojećim višestambenim i stambeno-poslovnim zgradama. Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić najavio je da će prvi javni poziv za prijave biti objavljen u ožujku 2026., a pozivi će se raspisivati jednom godišnje.



A zašto je program uopće pokrenut? U Hrvatskoj postoji velik broj zgrada bez dizala, a procjenjuje se da bi se čak oko 15.000 višestambenih zgrada moglo prijaviti na ovu mjeru. Nedostatak dizala posebno pogađa starije osobe, osobe s invaliditetom, osobe smanjene pokretljivosti te roditelje s malom djecom. Istodobno, ugradnja dizala za suvlasnike predstavlja velik financijski trošak, zbog čega se takvi zahvati rijetko pokreću bez pomoći države ili grada.



Država će iz svog proračuna sufinancirati jednu trećinu ukupnih troškova ugradnje dizala. Preostali dio pokrivaju suvlasnici, ali u sufinanciranje se mogu uključiti i gradovi i općine. Upravo to planira učiniti Zagreb, i to u znatno većem opsegu od minimalnog jer predlaže da iz gradskog proračuna pokrije polovicu ukupnih troškova. Grad će, radi provedbe, sklopiti sporazum s nadležnim ministarstvom, a sredstva će se osiguravati sukladno pravilima državnog programa.



Važno je naglasiti da lokalne jedinice nisu obvezne osigurati novac za dizala, ali one koje to učine, poput Zagreba, omogućit će zgradama na svom području bolju poziciju na listi prioriteta. Ministar je pojasnio da će prednost imati projekti iz sredina koje su osigurale veći udio sufinanciranja.



A tko se može prijaviti? Zgrada mora imati najmanje tri kata, osim ako u njoj živi osoba s invaliditetom s najmanje 80-postotnim tjelesnim oštećenjem donjih ekstremiteta ili osoba s III. ili IV. stupnjem funkcionalnog oštećenja, tada se može prijaviti i zgrada s manjim brojem katova. Prijaviti se mogu samo zgrade koje imaju formiranu zajednicu suvlasnika, pri čemu većinski suvlasnički udio moraju imati fizičke osobe. Za prijavu je potrebno imati izrađen glavni projekt, osigurana sredstva za vlastiti dio troškova te suglasnost natpolovične većine suvlasnika za ugradnju dizala.



Lista prvenstva određivat će se prema sustavu bodovanja. Gledat će se broj katova, broj osoba s invaliditetom i starijih od 65 godina u zgradi, broj trudnica i male djece, stupanj razvijenosti jedinice lokalne samouprave, njezin doprinos sufinanciranju te cijena ugradnje. Dodatne bodove dobivat će zgrade koje su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro ili se nalaze unutar kulturno-povijesne cjeline.



U državnom proračunu za program dizala osigurana su dva milijuna eura za 2026. i tri milijuna eura za 2027. godinu. Zgrade koje su već same financirale i ugradile dizalo neće se moći retroaktivno prijaviti na javni poziv.



Zagreb sada mora donijeti svoju odluku i o tome službeno obavijestiti Ministarstvo do 1. ožujka 2026., kako bi se gradske zgrade mogle prijavljivati već na prvi javni poziv u ožujku. Upravo zato je savjetovanje o gradskoj odluci skraćeno na osam dana. Nakon završetka savjetovanja, primjedbe će biti javno objavljene, a konačnu riječ imat će Gradska skupština.