FOTO/VIDEO Sve je spremno za 43. Večernjakovu biciklijadu: Startamo uskoro, a na Vugrinščaku feštamo uz radionice, koncerte...

U 10 sati s Trga dr. Franje Tuđmana u Zagrebu starta 43. Večernjakova biciklijada pod motom „Pedale okreći i uživaj u sreći!“

Ruta vodi do Samoborskog Vugrinščaka, mjesta gdje je biciklijada započela davne 1979. godine.

Karavana predvođena policijom i Biciklističkim klubom „Vid Ročić“ vozit će preko Ilice, Aleje Bologne i Škorpikove do Samobora, a očekuje vas cjelodnevna zabava i koncerti.

Tijek događaja:

9:35 - Među sudionicima je i glavni urednik Večernjeg lista, Dražen Klarić koji je objasnio zašto je važno sudjelovati u biciklijadi. "Traje više od 40 godina. Ona je zaštitni znak, ne samo Večernjeg lista nego i Zagreba i zato što se ljudi uživaju družiti. Ja mislim da je Večernjakova biciklijada uvijek bila prije svega mjesto druženja. Mjesto na kojem se generacije spoje i vidjet ćete i danas, bit će tu djedova, unuka, očeva... Znači, jedno obiteljsko druženje koje tako traje više od četiri desetljeća" kazao je Klarić.

Na pitanje što sudionike čeka u Samoboru je kazao kako će biti svega, i za one najmlađe i za one najstarije. "Večeras je naravno koncert, ali prije koncerta će nas zabavljati Minea. Bit će hrane, pića i na kraju navečer Vojko V" zaključio je glavni urednik.

9:33 - "Rođen sam spreman. Ovo mi je prva Večernjakova biciklijada, ali inače bicikliram u slobodno vrijeme pa ne vjerujem da će mi biti problem. Baš uživam na biciklu, a više volim duže rute. Jedva čekam da počnemo", kaže nam 14-godišnji Zagrepčanin Tino Drenški. Njegova majka Blaženka inače se bavi rekreativnim hodanjem, ali spremna je na rutu dugu 21 kilometar. "Bicikli su spremni, servisirani. Lako ćemo ovo odvoziti", dodala je. A ako pukne guma? "Pa naravno da ju znamo promijeniti", kaže Tino.

Foto: Tajana Josipović

9:30 - Jadranka Karaman, Mario Tusak i Antonio Vrbančić preuzeli su bicikle kojima ih je na natječaju za najkreativnije priče nagradio Intersport. Tražile su se priče o biciklističkim uspomenama. "Moja je uspomena vezana uz najbpljeg prijatelja kojem se desila strašna nesreća. Nedavno smo se našli, i to mi je bila inspiracija" kazao je Antonio. "Moja priča je vezana uz moje zdravlje. Nemam štitnjace, jajnika, lijevi bubreg radi 30 posto. Počela sam se debljati, a rođak me je potaknuo da krenem voziti, i s tim sam nastavila" rekla je Jadranka koja je došla iz Splita. "Moja priča je duga 40 godina. Tada sam prvi puta krenuo u Samobor i to se onda nastavilo" zaključio je Mario Tusak.

Foto: Hana Ivković Šimičić

9:26 - Tuđmanac se puni sudionicima 43. Večernjakove biciklijade. Sve više ih pristiže, od najmlađih do najstarijih. Uskoro krećemo!

9:21 - "Spremni smo za pedaliranje, ovo nam je treća godina za redom na Večernjakovoi biciklijadi. Troje nas je došlo, iz Zagreba smo. I inače se vozimo biciklom pa smo rođeni spremni za put do Vugrinščaka. Nemamo električni bicikl, kod nas - samo snaga", kažu nam Robert Marijančić i Danijela Milašin.

Foto: Tajana Josipović

"Malo mi je vruće, ali izdržat ću. Spreman sam i ništa mi nije problem. Jedva čekam da počnemo", govori nam školarac Kristian Marijančić.

9:14 - "Spremni smo za pedaliranje, a došli smo čak iz Varaždina. Ovo je naša prva Večernjakova biciklijada. Volimo pedalirati pa se smo odlučili pridružiti. Što se tiče rute od 21 kilometar, nije nam problem. Svaki dan bicikliramo. Ipak, malo smo stariji pa se vozimo na električnim biciklima. Lakše nam je na njima, pogotovo kada dođemo do nekih uzbrdica. Veselimo se i jedva čekamo početak - malo rekreacije i druženja. A vrućine? Na biciklu nam nikada nije vruće", poručuju 64-godišnja Ana i 75-godišnji Viktor Hrgarek.

Foto: Tajana Josipović

9:08 - "Svoju prvu biciklijadu vozio sam sa 16 godina, a sada imam 73. Išao sam sa svojim prijateljima, a nekih od njih danas više nema. Ove godine vozim sam. Spreman sam jer inače vozim oko Jaruna, i trudim se pedalirat oko 5 kilometara dnevno.

Danas se vozim na biciklom starom tridesetak godina. Super se osjećam, vrijeme je lijepo, a mislim da će nam trebati oko sat i pol do Vugrinščaka. Ovisi i o tome koliko ce bit ljudi", rekao nam je Dragutin Radetić.

Foto: Tajana Josipović

9:07 - "Inače bicikliram, došao sam prvi put. Svaki dan bicikliram 50 kilometara. Bicikl je super način za prometovanje po gradu" rekao je Mario Peleteš koji čeka početak biciklijade.

Foto: Hana Ivković Šimičić

9:05 - Zahvaljujući Huawei pametnim satovima Renata Sopek stigla je na start, a s okupljenima će se družiti do polaska prema Samoboru.

9:00 - Kako bi se pridružili karavani, sudionici 43. Večernjakove biciklijade na Tuđamnovu su se trgu počeli okupljati već prije devet sati. Preuzeli su svoje startne brojeve i uzeli svoju Zala vodu. Zbog temperatura koje će danas dosegnuti i 30 stupnjeva Celzijevih, važno je ostati hidratiziran. Podsjetimo, startamo u 10, a ruta duga 21 kilometar vodi nas do samoborskog Vugrinščaka, gdje nas očekuje cjelodnevna fešta.

Okupljanje sudionika biciklijade na Tuđmanovu trgu

8:54 - Pod motom “Pedale okreći i uživaj u sreći!” u 10 sati, sa zagrebačkog Trga. dr. Franje Tuđmana starta 43. izdanje Večernjakove biciklijade. Pedaliramo zajedno do “mjesta gdje je sve počelo”, sada već davne 1979., samoborskog Vugrinščaka, gdje vas pak očekuje cjelodnevna zabava uz bogatu gastroponudu, osvježenje u bazenima, “wine&paint” radionicu, pub-kviz, ali i koncerte Renate Končić Minee, Peconnija i Vojka V.

Karavana, koju će tradicionalno predvoditi policijske snage te članovi Biciklističkog kluba “Vid Ročić”, vozit će preko Ilice, Aleje Bologne i Škorpikove pa Samoborskom cestom prema Samoboru te na koncu stići do Sportsko-rekreacijskog centra Vugrinščak. Od 10 pa do 11:30 sati na snazi će biti i posebna regulacija prometa. Promet će se obustavljati prije nailaska kolone te otvarati kada prođu zadnji biciklisti.

Foto: Večernji.hr